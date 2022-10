Der Gegenentwurf zu Mbappé: Wie Kolo Muani vom Spät- zum Durchstarter wurde

Randal Kolo Muani (23), der aus dem gleichen Ort wie Kylian Mbappé stammt, gibt Eintracht Frankfurt etwas, das der SGE in ihrer Europa-League-Saison noch fehlte. Dabei ist seine Geschichte ganz anders als die des PSG-Angreifers.

Gerade erst gekommen - bald schon wieder weg? Die Freude an Randal Kolo Muani könnte nur von kurzer Dauer sein, fürchten einige Frankfurter Fans. Ganz unbegründet ist diese Sorge nicht. Die Stadt am Main verliert ihr Fußballherz in den letzten Jahren besonders gerne an Stürmer und ist manchmal noch wehmütig damit beschäftigt, die Trennungen von Sebastien Haller, Ante Rebic, Luka Jovic und André Silva zu verarbeiten. Doch an den möglichen Trennungsschmerz will noch niemand denken.

Während die einstige "Büffelherde" längst getrennte Wege geht und deren Nachfolger in Leipzig versucht, an alte Zeiten anzuknüpfen, hat sich Frankfurt wieder verliebt: in einen 23-jährigen Franzosen. Schon bei seinem Debüt in der Bundesliga hat es Kolo Muani geschafft, einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Woche für Woche legt er aktuell nach.

Kolo Muani gab der Eintracht sein Wort

Begonnen hatte alles, wie jeder Transfer, mit Verhandlungen. In diesem Fall mit gescheiterten. Ben Manga, damals Chefscout, heute Direktor Profifußball bei der Eintracht, warf schon im Jahr 2020 immer wieder ein Auge Richtung Frankreich. Der damalige Sportvorstand Fredi Bobic unternahm im Winter der Saison 2020/21 einen ersten Annäherungsversuch mit dem FC Nantes. Vergeblich, zu teuer. Ein halbes Jahr später das gleiche Spiel: Bobic war zwar inzwischen weitergezogen zur Hertha, doch sein Nachfolger blieb beharrlich. Aber auch Markus Krösche musste sich noch gedulden.

Die Corona-gebeutelte Eintracht war nicht willig, die aufgerufenen rund zehn Millionen Euro in die bretonische Hafenstadt zu transferieren. Doch das Werben des Bundesligisten hatte Eindruck hinterlassen. Kolo Muani hatte der Eintracht mal sein Wort gegeben. Er blieb loyal, blockte anderweitige Verkaufsversuche des FC Nantes ab und landete im Sommer 2022 schließlich ablösefrei in Hessen.

An die Champions League war noch nicht zu denken, als der Franzose Anfang des Jahres seinen Vertrag unterschrieb. Doch der Triumph in der Europa League machte das Abschneiden in der Liga vergessen und sicherte dem Traditionsverein und Kolo Muani die große europäische Bühne. An diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet in London der nächste Härtetest auf beide. Während Kolo Muani in der Bundesliga häufig leichtfüßig und mit seiner enormen Geschwindigkeit an seinen Verteidigern vorbeiflitze und in Zweikämpfen mit großem Durchsetzungsvermögen glänzte, prallte er im Hinspiel an der robusten Tottenham-Defensive ab.

Eric Dier und seine Kollegen waren ein anderes Kaliber, als Kolo Muani das aus Deutschland gewohnt war. Im vierten Gruppenspiel der Champions League wartet also vor allem ein echter Härtetest auf ihn. Es wäre aber irgendwie auch etwas unheimlich, wenn der junge Franzose auch die Königsklasse auf Anhieb aufmischen würde.

In der Bundesliga ist ihm das gleich bei seiner Premiere gelungen. Er war der Lichtblick beim 1:6 gegen den FC Bayern zum Saisonstart. Sein Premierentreffer sinnbildlich. Obwohl sein Team aussichtslos zurücklag, war er sich für keinen Meter zu schade. Er rannte nach seiner Einwechselung unentwegt an, als hätte er nur dieses eine Spiel, um sich zu beweisen. Als Manuel Neuer patzte, war Kolo Muani da und belohnte sich - und seine Kollegen, auch wenn es am Ende nur Ergebniskosmetik war.

Für meine Kameraden verausgabe ich mich. Randal Kolo Muani

Denn er versteht sich in erster Linie als Teamplayer. "Ich bin sehr hilfsbereit und versuche, meine Mannschaftskameraden immer zu unterstützen. Dafür verausgabe ich mich. Ich stecke niemals zurück und gebe niemals auf", erzählte er vor dem Saisonstart im kicker-Interview. Dass dies nicht nur Worte sind, sondern vielmehr sein Credo, zeigt er Woche für Woche.

Kolo Muani ist gewissermaßen der Gegenentwurf zu manchem Stoßstürmer, der im Strafraum gerne nur den eigenen Treffer im Blick hat. Wenn nur der Hauch einer Chance besteht, dass die Abschlussposition eines Mitspielers die bessere ist, kann der sich darauf verlassen, den Ball zu bekommen. Über seine fünf Torvorlagen freute sich Kolo Muani sichtlich genauso sehr wie über seine zwei Tore. Er ist ein Altruist, der dennoch vor Torhunger strotzt.

Nie im NLZ - Villepinte statt Dubai

So deutlich er das auf dem Rasen zeigt, so zurückhaltend ist er neben dem Platz. Wie sein prominenter Landsmann Kylian Mbappé ist Kolo Muani in Bondy, unweit von Paris, geboren. Die Gemeinsamkeiten der beiden enden dann aber auch schon wieder damit, dass beide Fußball spielen. Die extrovertierte, teils provokante Art des PSG-Stürmers und dessen öffentlich zur Schau getragenen Star-Allüren sind Kolo Muani völlig fremd. Aufgeräumt und bescheiden kommt er daher, was auch die Wahl seines Urlaubsortes zeigt. "Andere Profifußballer fahren in den Ferien nach Dubai. Er fuhr bis zum letzten Jahr nach Villepinte", erzählte sein Bruder Kevin der Zeitung "Ouest-France". In diesem Pariser Vorort wuchsen beide auf, die Eltern wohnen noch immer dort.

Allüren? Kolo Muani (li.) bei der Defensivarbeit gegen Lionel Messi. AFP via Getty Images

Sein Talent soll dort schon beim Kicken auf der Straße kaum jemandem verborgen geblieben sein. Doch in die Welt des Profifußballs tauchte Kolo Muani erst relativ spät ein. Ein Nachwuchsleistungszentrum hatte er nie besucht. Bewerbungen bei der AS Saint-Etienne und der Akademie des französischen Verbandes in Clairefontaine, wo Mbappés Karriereweg so richtig begonnen hatte, blieben erfolglos - auch weil er in seiner Jugend unter dem sogenannten Morbus Osgood-Schlatter litt, einer wachstumsbedingten Erkrankung, die meist junge Sportler betrifft und zu Knieschmerzen führt.

2015 erfolgte mit 16 Jahren der aus heutiger Perspektive längst überfällige Schritt. Der FC Nantes sicherte sich die Dienste Kolo Muanis. Der erklärte mal, dass er den späten Weg ins professionelle Geschäft heute als Vorteil betrachtet, da er sich "auf mentaler und fußballerischer Ebene" besser entwickeln konnte. Schon in der Saison 2016/17 schnupperte der Teenager Erstligalauft, zunächst aber nur auf der Bank. Sein Debüt in der Ligue 1 gab er im November 2018 mit 19 Jahren. Zwecks Spielpraxis folgte eine Ausleihe an den Drittligisten US Boulogne. Dieser Schritt sollte sich so richtig auszahlen.

An diesem Punkt begann ein rasanter Aufstieg, der bis heute anhält. Zurück in Nantes war Kolo Muani nicht nur auf Anhieb Stammspieler, am Ende der Saison 2020/21 standen in 37 Spielen gleich neun Tore und acht Vorlagen in der Statistik. Kein Wunder, dass die Eintracht schon damals zuschlagen wollte. Auch der französische Verband war inzwischen längst darauf aufmerksam geworden, was für ein Talent in seinen Reihen schlummert. In der U-21-Nationalmannschaft lief Kolo Muani erstmals für sein Heimatland auf.

Der FC Nantes stand vor der schwierigen Entscheidung, die außer den Branchengrößen jeden Klub immer mal wieder trifft. Den besten Spieler verkaufen oder ihn so lange wie möglich halten - zum Preis eines Verlusts ohne finanzielle Entschädigung? Nantes entschied sich für Letzteres und wurde belohnt. 21 Jahre nach der letzten Meisterschaft holte der Traditionsverein in der abgelaufenen Saison wieder einen Titel und wurde französischer Pokalsieger. Kolo Muanis Zeit endete damit, er war zu Größerem berufen.

"Er hat sensationelle Anlagen und die Schnelligkeit, die unserem Spiel noch etwas anderes gibt. Das tut gut", schwärmt Mario Götze. Auch Kevin Trapp ist begeistert von seinem neuen Mitspieler. "Er kommt immer wieder an Bälle, die schon verloren scheinen", sagt der Kapitän. Eine seiner weiteren Stärken ist die Flexibilität. Nicht nur als Stoßstürmer, auch etwas weiter zurück oder außen fühlt sich Kolo Muani wohl. "Da habe ich den Vorteil, dass ich mit dem Gesicht zum Tor bin und meine Geschwindigkeit ausspielen kann, wenn ich den Ball bekomme", meint er.

Die Wucht, die Geschwindigkeit und die Durchsetzungsstärke des Franzosen fehlte der Eintracht im letzten Jahr, als mit Rafael Borré ein ganz anderer Spielertyp in vorderster Front agierte. Kolo Muani passt bisher besser in das Gesamtkonstrukt. Gepaart mit der Technik, dem Spielverständnis und der Wendigkeit von Götze, Jesper Lindström und Daichi Kamada auf den offensiven Halbpositionen ergibt sich eine vielversprechende Mischung, die immer besser miteinander harmoniert.

Darf Kolo Muani sogar mit zur WM?

Ein Traum ist nach wenigen Wochen in Deutschland schon in Erfüllung gegangen. "Sogar mehr als ein Traum", betont Kolo Muani Mitte September. Der beeindruckende Start in Frankfurt ist nämlich auch Didier Deschamps nicht entgangen. Prompt folgte die erste Nominierung für die Equipe Tricolore. Trotz gewaltiger Konkurrenz in der Offensive des Weltmeisters darf sich der Debütant durchaus Hoffnungen auf ein Ticket für die WM in Katar machen.

Fürs Erste liegt der Fokus aber auf der Eintracht - und Tottenham. Am Mittwochabend kommt Kolo Muani an der White Hart Lane einem weiteren Traum so nahe wie nie zuvor. Stichwort Premier League. "Es war mein Kindheitstraum, auch mal in dieser Liga zu spielen", betont er. Und schon fürchtet mancher in Frankfurt schon wieder den Trennungsschmerz. Der Blick auf die Vertragslaufzeit bis 2027 sorgt da für etwas Entspannung. Setzt der Franzose seinen rasanten Aufstieg fort, wird er bis dahin zwar nicht mehr für den amtierenden Europa-League-Sieger auflaufen. Doch die finanzielle Entschädigung wird es in sich haben.