"Der ganze Klub blockiert sich selbst"

Er war einst Mentalcoach bei Hertha BSC. Jetzt spricht Dr. Gerd Driehorst (61) im kicker über die aktuelle Blockade beim Liga-Schlusslicht, die Hebel von Trainer Pal Dardai, den Umgang mit Ivan Sunjic und einen möglichen Jetzt-erst-recht-Effekt im Saisonfinale.

Josip Simunic (105 Länderspiele für Kroatien, WM-Teilnehmer 2002 und 2006) war über Jahre einer seiner Klienten, auch der langjährige Hertha-Profi Michael Hartmann, der seit Sommer 2022 die U 17 des FC Bayern trainiert. Dr. Gerd Driehorst war Ende der 90er-Jahre in der Bundesliga einer der Vorreiter im Mentalcoaching. Heute coacht Driehorst, der seit 1997 Hertha-Mitglied ist, vornehmlich Führungskräfte in den Bereichen Politik und Wirtschaft.

Hat sich Pal Dardai schon bei Ihnen gemeldet, Herr Dr. Driehorst?

Nein (schmunzelt).

Dardai hat nach seiner Rückkehr auf Herthas Trainerbank und dem 2:4 gegen Werder Bremen gesagt: "Die Probleme in den Köpfen sind größer, als ich gedacht habe. Wir müssen diese Blockade dringend lösen." Es bleiben noch fünf Spiele. Welche Hebel hat ein Trainer in so kurzer Zeit?

Das sind genau die Dinge, die Pal Dardai jetzt macht: viele Einzelgespräche führen, gerade mit den Führungsspielern - und auf die Chancen hinweisen, die diese Situation bietet. Mit seiner Art ist er der Beste für diese Aufgabe. Er muss Lockerheit vermitteln und bei den Spielern gleichzeitig den absoluten Willen wecken, das Ding noch umzubiegen.

Dardai sagt über seine Spieler: "Sie müssten jetzt frei sein. Schlimmer kann es nicht sein." Kann aus einer vermeintlich nahezu ausweglosen Situation eine Trotzstimmung entstehen, die zusätzliche Energie freisetzt?

Definitiv. Das Herz der sportiven Natur ist das Comeback, ist das Umbiegen. Diesen Jungs traut das keiner mehr zu. Wenn sie es noch schaffen, ist es ein kleines Wunder. Das Momentum ist nicht auf Herthas Seite, sondern bei Sebastian Hoeneß und dem VfB Stuttgart. Aber genau darin liegt eine Chance. Zu sagen: Wir haben nichts mehr zu verlieren, also packen wir es an - das in die Köpfe reinzukriegen, ist jetzt Dardais Aufgabe. Es sind nur drei Punkte bis zum VfB Stuttgart. Die Spieler haben in einem schwierigen Umfeld die ganze Saison Mist gebaut, was ganz sicher nicht nur an ihnen lag. Jetzt können sie zu Helden werden. Das muss der Ansatz sein.

Ist es hilfreich, dass ein Trainer die mentale Blockade öffentlich anspricht und das Thema damit weiter befeuert?

Es hilft ja nichts, grüne Soße über die Situation zu gießen. Dass die Spieler mental blockiert sind, sieht jeder. Ich finde eine gewisse Offenheit sogar gut. Ich fand auch die Reaktion von Dortmunds Trainer Edin Terzic, der seinen Gefühlen nach dem 3:3 in Stuttgart freien Lauf ließ, großartig. Das ist Authentizität, das schafft Glaubwürdigkeit. Und übrigens: Die mentale Blockade, die Pal Dardai meint und die sich bei den Spielern festgesetzt hat, betrifft Hertha insgesamt. Der ganze Klub blockiert sich seit Jahren selbst. Was den Fans und Mitgliedern an Kapriolen zugemutet wurde, ist kaum zu fassen.

Sieht Pal Dardai als "Besten" für die Aufgabe bei Hertha: Dr. Gerd Driehost.

Frage an den Fachmann: Was ist das griffigste Rezept gegen eine mentale Blockade?

Es gibt keinen Zaubertrick. Es klingt ausgelutscht, aber der einzige Ansatz, der Erfolg verspricht, ist: die Herausforderung und die Chance, die in der Situation liegt, zu betonen und den Spielern klarzumachen. Das zu unterstützen und anzutriggern, ist jetzt die Aufgabe des Trainerteams, vor allem die von Dardai.

Driehorst bemängelt die mentale Unterstützung der Mannschaft

Er will keine externe Hilfe hinzuziehen, sondern es - Zitat - "mit der Dardai-Hartnäckigkeit" lösen. Überschätzt er sich da?

Grundsätzlich ist mentales Coaching immer gut, aber dass er sich überschätzt, glaube ich nicht. Er hat einen großen Fundus an Erfahrungen als Spieler und Trainer, er hat vergleichbare Situationen erlebt und bewältigt, er sieht einen Weg raus aus der Krise. Und er hat recht: Fünf Wochen sind womöglich wirklich zu kurz für externe Unterstützung. Jetzt noch jemanden Neuen in die Gruppe zu integrieren, wäre problematisch. Viele Köche verderben den Brei. Aber: Dass diese Mannschaft bisher mental nicht optimal unterstützt und gecoacht wurde, das - finde ich - sieht man schon.

Hertha bietet seinen Spielern die Zusammenarbeit mit einem Mentalcoach an. Einige Profis nutzen das Angebot, andere nicht. Salopp gefragt: Hätten’s nicht alle nötig?

Jeder Spieler hat tatsächlich einen eigenen Zugang zu dem Thema und einen eigenen Umgang damit. Manche Spieler haben ihren eigenen Mentalcoach. So etwas kann von Klubseite immer nur ein Angebot sein und sollte nie verpflichtenden Charakter haben.

Dardai hat am Sonntag beim Spielersatztraining den inzwischen suspendierten Ivan Sunjic mit sehr derben Worten - "Was denkst du hier? Geh‘ weg! Tschüss. Verpiss dich!" - des Platzes verwiesen. Hat er da überzogen?

Ferndiagnostisch kann ich mir kein Urteil erlauben, weil ich nicht weiß, was vorher gesagt worden ist. Die Wortwahl ist durchaus sporttypisch, auch fußballtypisch. Wenn dann die Worte aufgezeichnet werden und viral gehen, ist das unglücklich. Aber auf dem Trainingsplatz wird manchmal hart geredet. Dass Dardai da mal ein Zeichen setzen will - erst recht, wenn ihm ein Spieler im Training womöglich zu lasch auftritt oder unpassende Bemerkungen anbringt -, kann ich verstehen.

Die Mannschaft fällt - siehe die Spiele gegen Schalke und Bremen - nach Gegentoren oft auseinander und wirkt wie gelähmt. Wie sorgt man dafür, dass Resilienz und Selbstvertrauen zurückkehren?

Du musst jetzt nicht die besten Fußballer oder Techniker bringen, sondern die, die am resilientesten sind. Aber ich denke, das macht Dardai ohnehin. Jetzt geht’s ums Zurückkommen, da müssen die Kämpfer auf den Platz. Vielleicht hat er ja noch die eine oder andere Überraschung in der Hinterhand. Wichtig: Den Modus "Beleidigte Leberwurst" können Dardai und Hertha jetzt nicht gebrauchen. Ärmel hochkrempeln und sich mit kleinen Erfolgserlebnissen - in jedem Zweikampf und bei jedem Torabschluss - das Selbstvertrauen zurückholen, darum geht’s.

Hat Dardai in seiner Zeit als Profi Ihre professionelle Hilfe in Anspruch genommen

Nein. Wir hatten in Trainingslagern oder abseits von Spielen gute Gespräche, aber eine Zusammenarbeit gab es nicht. Pal hat für sich damals andere Wege gefunden, was völlig in Ordnung war. Die meisten Profi-Sportler können eine solche Hilfe gut gebrauchen. Aber es gibt Sportler - etwa Lothar Matthäus in seiner aktiven Zeit -, die das aus sich heraus lösen und in der Echt-Situation unter maximalem Druck ihre beste Leistung bringen. Zu dieser Kategorie zählte auch Pal. Widerstände haben ihn eher noch angetrieben.