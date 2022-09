Der FV Illertissen und Konrad gehen getrennte Wege

Nach jüngst drei Niederlagen in Folge hat Regionalligist FV Illertissen reagiert und sich von Trainer Marco Konrad (47) getrennt.

Zuletzt setzte es in der Liga drei klare Niederlagen in Folge: Nach dem 1:4 gegen Aubstadt, dem 0:6 gegen Würzburg und dem 0:3 gegen Hankofen-Hailing ist der FV Illertissen bis auf Rang 17 der Tabelle abgerutscht. Die Trennung von Konrad, der seit März 2020 in Illertissen an der Seitenlinie stand, sei im "beidseitigen Einvernehmen" erfolgt, so der Verein in einer am Montag verschickten Pressemeldung.

Bereits nach der 0:6-Klatsche gegen Würzburg von vor einer Woche hatte Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler interne Gespräche angekündigt. "Die Ergebnisse sagen alles aus", so Bachthaler, der keinen Hehl daraus machte, dass die Erwartungen beim amtierenden Toto-Pokal-Sieger anders aussehen.

"Wir bedauern diese Entwicklung und möchten uns bei Marco Konrad für die bis jetzt vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit bedanken. Für seinen weiteren privaten sowie sportlichen Weg wünschen wir ihm alles erdenklich Gute", schreibt der FVI-Vorstand nun in der Meldung. Interimsmäßig wird der Trainer der Landesliga-Mannschaft, Sven Ackermann, die Mannschaft betreuen.