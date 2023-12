Der Fußballer von der Couch, der jetzt die NFL-Rekorde aufstellt

Die Dallas Cowboys sind in der National Football League ein ganz heißes Eisen. Top-Quarterback, Playmaker in allen Mannschaftsteilen - und dazu noch einen erfolgreichen Kicker. Dabei hat Brandon Aubrey als Fußballer angefangen.

Eigentlich sollte Brandon Aubrey Stürmer stoppen. Denn der 28-Jährige ist gelernter Verteidiger im Fußball.

Mit zehn Jahren ist der 1995 in St. Louis (Missouri) geborene Sportler nach Texans aufgebrochen, um für die Dallas Texans 95 Red und später für den Dallas Texans SC zu spielen. Zwischen 2013 und 2016 zog es ihn schließlich zu den auch im College-Football bekannten Notre Dame Fighting Irish, wo er in über 70 Spielen auch 15 Tore schoss.

Es folgte der Einstieg in den Draft der Major League Soccer, wo Aubrey tatsächlich schon in der 1. Runde vom kanadischen Erstligisten FC Toronto gezogen wurde. Als Nummer 21, beachtlich früh also.

Doch der Traum vom großen Fußballdurchbruch blieb ihm verwehrt: Der Abwehrmann spielte kein einziges Spiel in der jüngst wieder mit den Play-offs zu Ende gegangenen MLS. Nach nur einer Saison und Auftritte für das Ausbildungsteam Torontos wurde Aubrey freigestellt, heuerte Anfang Januar 2018 in der United Soccer League beim Bethlehem Steel FC an - der zweiten Abteilung von MLS-Team Philadelphia Union. Doch auch hier wurde es kein großer Coup, nach einer Saison war ebenfalls Schluss.

Fast 50 Spiele für die zweiten Garden aus Toronto und Philly später platzte der Fußballtraum für den heute 28-Jährigen - er zog einen Schlussstrich und arbeitete seit 2018 als Software Engineer. "Die Fußballkarriere verlief nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte", sagte Aubrey nun in der "Dan Patrick Show" bei "Fox Sports Radio". "Es war an der Zeit, umzuschwenken auf etwas anderes." Deswegen habe er sich den Abschluss geholt und eben "einige Jahre im Software-Bereich" gearbeitet.

Der Satz des Anstoßes: "Das könntest du doch auch machen"

Hier lief es zwar besser, doch der Sportfan merkte schnell, "dass auch das nichts für mich ist auf Dauer". Er braucht etwas Neues - und der Sport war dabei sein Vehikel. Doch natürlich nicht mehr der Fußball, dafür aber wurde sein Interesse auf den American Football gelenkt.

Die Legende erzählt es so: Beim Verfolgen der NFL auf der heimischen Couch im Jahr 2019 hatte ein professioneller Kicker verschossen - und Aubreys Freundin soll gesagt haben: "Das könntest du doch auch machen." Sein erster Gedanke als Athlet, der weiß, was hinter eine Profikarriere steckt: "Das ist doch verrückt, das erfordert so viel Zeit und Wille. Ich hab so viel in Fußball gesteckt - und es nicht geschafft." Was könne er da schon als Neuling im American Football ausrichten?

Doch gesagt, den Motivationsmotor angeworfen, getan: Aubrey trainierte von 2019 bis 2022 mit einem ehemaligen Kicker vom Mississippi State sowie dreimal die Woche mit Kicking-Trainer Brian Egan. "Es war harte Arbeit", so der heutige NFL-Profi. Doch er wollte es wagen, weil nach ersten Kicks ersichtlich sei, "dass ich etwas Talent habe. Ich bin dann also einfach den Football-Weg gegangen. Und drei, vier Jahre später bin ich hier."

Aubrey "hat einfach in meiner Freizeit trainiert"

Das ist eine leichte Untertreibung. Denn Aubrey schaffte es nicht nur zunächst in die United States Football League zu den Birmingham Stallions (2022 bis 2023) sowie in diesem Jahr ohne Draft-Teilnahme und damit als sogenannter Quereinsteiger in die große National Football League, er setzte sich auch als Starter durch. Und zwar bei "America's Team", den glorreichen Dallas Cowboys.

An so einen kometenhaften Aufstieg habe er schlicht nie gedacht, auch nicht im Entferntesten dran geglaubt bei anderen Top-Kickern wie Justin Tucker (Baltimore Ravens), Chris Boswell (Pittsburgh Steelers) oder Younghoe Koo (Atlanta Falcons). Doch er habe es einfach versucht: "Was hatte ich schon zu verlieren? Ich hab einfach in meiner Freizeit trainiert, ohne Druck, da ich keine Kinder oder andere Verpflichtungen habe - und habe dann kleine Erfolge gehabt. Dann hab ich einen Coach in der Gegend gefunden, der mit Highschool-Kindern gearbeitet und mir klar versichert hat, dass ich Talent habe, mit meiner Hintergrundgeschichte aber extra viel Arbeit reinstecken muss." Doch er und Aubrey selbst haben diese Arbeit aufgewendet - was schließlich zu den Dallas Cowboys, seinem auch noch seit jeher liebstem NFL-Team, geführt hat.

"Es fühlt sich immer noch wie ein Traum an"

... und plötzlich an der Seite von Cowboys-Quarterback Dak Prescott unterwegs: Kicker Brandon Aubrey. Getty Images

Doch der Hammer sollte erst noch folgen: Denn während sich Aubrey in Week 1 beim 40:0 bei den New York Giants ungläubig im MetLife Stadium zu New York umgesehen und es laut eigener Aussage nicht geglaubt hatte, nun mit dem Cowboys-Stern auf dem Helm hier tatsächlich auf der größten Football-Bühne aufzulaufen, folgte ein Arbeitsnachweis deluxe.

Denn bis zur jüngsten Week 14 und dem 33:13 gegen NFC-East-Rivale Philadelphia versenkte der Kicker tatsächlich all seine ersten 30 Field Goals durch die Stangen - und das eben nicht mehr ohne Druck, sondern mit Last auf seinen Schultern vor vielen, vielen Zuschauern. Drei verfehlte Extrapunkte bei 42 Versuchen ließen sich in diesem Zeitraum verschmerzen, zumal bislang in der NFL-Geschichte noch nie ein Kicker in seine erste NFL-Saison mit einer 100-Prozent-Quote bei 30 Field Goals gestartet war. Noch nie!

Obendrein verwandelte Aubrey jüngst gegen die Eagles aus 59 und 60 Yards. Auch das hatte es innerhalb eines NFL-Spiels noch nie gegeben.

Dass der einstige Fußballverteidiger zugleich auch noch Teil der aktuell mächtig heißgelaufenen Dallas Cowboys (10-3) um Star-Quarterback Dak Prescott (3505 Passing Yards, 30 Total Touchdowns, nur sechs Interceptions) oder auch um eine starke Defense (Micah Parsons mit 12,5 Sacks und Daron Bland mit acht Interceptions sowie schon fünf Pick Sixes) ist, macht es nur noch unwirklicher. Dazu passt dann auch Aubreys abschließendes Zitat in der "Dan Patrick Show": "Es fühlt sich immer noch wie ein Traum und nicht wie die Realität an."