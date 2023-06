Der Fußball macht Pause - aber nicht sehr lange

Nach den großen Endspielen in Europa und den nicht guten Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft haben die Stars des Fußballs endlich Urlaub. Sie können auch mal die Füße hochlegen. Allerdings nicht sehr lange.

Bayern-Urgestein Thomas Müller spielt gerne Golf, andere Spieler liegen aktuell eher am Strand. IMAGO/Beautiful Sports

Bayern München ist doch noch Meister geworden. RB Leipzig hat zum zweiten Mal hintereinander den DFB-Pokal gewonnen. In der Conference League hat West Ham United gefeiert, in der Europa League wieder einmal der FC Sevilla und in der Champions League hat sich nach vielen Jahren harter Arbeit erstmals Pep Guardiola mit Manchester City zum Titelträger gekrönt.

Und dann waren da zuletzt noch rund ein Jahr vor der im eigenen Land steigenden Europameisterschaft 2024 die nicht guten Auftritte der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2).

Fans durften in den letzten Wochen also noch viel Fußball gucken. Jetzt aber ist Pause angesagt.

Das Training ruft

Nach einer langen Saison inklusive Winter-Weltmeisterschaft in Katar können die besten Spieler der Welt ein klein wenig durchschnaufen, mit ihren Familien und Freunden ans Meer fliegen, daheim die Füße hochlegen oder ihren Hobbies nachgehen. So spielt Bayern-Profi Thomas Müller etwa gerne Golf, während andere vielleicht einfach mal faulenzen, am Strand liegen und etwas Gutes essen.

Klar ist aber auch: Sehr viel Zeit haben die Fußballer nicht. Denn schon Anfang Juli starten etwa die Bundesliga-Teams schon wieder in die Vorbereitung mit Leistungstests, Gesundheitsuntersuchungen, Trainingslagern, Ausdauertraining und taktischer Arbeit. Meister Bayern München etwa beginnt am 13. Juli, der BVB schon am 5. Juli und Vereine wie Mainz 05 oder 1899 Hoffenheim bereits am 2. Juli.

Warum? Weil die neue Bundesliga-Saison in ihrer dann 61. Ausgabe am 18. August beginnt. Eine Woche zuvor steht außerdem die große 1. Runde im DFB-Pokal an - diese 32 Paarungen sind erst kürzlich ausgelost worden.

Profis der 2. und 3. Liga müssen dagegen noch früher auf der Matte sehen, hier beginnen die Vorbereitungen teils schon jetzt. Die neue Saison der 2. Bundesliga beginnt schließlich bereits am 28. Juli, in der 3. Liga am 22. Juli.

Fußballfans, die den LIVE!-Fußball jetzt schon vermissen, müssen außerdem nicht in die Röhre gucken. Denn einiges ist im kleinen Sommerloch geboten: So findet aktuell die U-21-Europameisterschaft mit Deutschland statt, Ende Juli geht es zudem bei den Frauen rund - dann ist Weltmeisterschaft. Anderen Sport gibt es außerdem: die Special Olympics World Games in Berlin etwa.