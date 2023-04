Der fünfte "Tag des Handballs" steigt in München

Der "Tag des Handballs" wird am 5. November in seine fünfte Auflage gehen. In der Münchner Olympiahalle spielen die deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen sowie die weibliche U 15.

Fünfte Ausgabe: Der "Tag des Handballs" steigt in diesem Jahr in München. imago images

Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft auf den Afrikameister und Olympiavierten Ägypten, die Frauen messen sich mit Ungarn, die U-15-Talente treten gegen die Türkei an. Mark Schober verspricht "Spitzensport und Spaß für die ganze Familie in einer Olympiahalle, die mit großen Umläufen über eine perfekte Infrastruktur für Mitmachaktionen verfügt" - und das an einem begeisterungsfähigen Standort, wie der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes weiß: "München hat schon bei der WM 2019 mit einer bestens gefüllten Olympiahalle begeistert und ist bereit für das nächste Highlight: zwei Vorrundengruppen der EHF EURO 2024."

Tickets für den "Tag des Handballs" sind ab Freitag erhältlich. Die bisherigen Ausgaben fanden in Frankfurt (2014), Hamburg (2017), Hannover (2019) und Düsseldorf (2021) statt. "Wir freuen uns sehr, dass der Tag des Handballs bei uns in der Olympiahalle stattfindet. Denn mit den Vorbereitungen für die Vorrunde der EHF EURO 2024 im darauffolgenden Januar sind wir natürlich schon längst im Handball-Fieber", stellt Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, klar: "Dass Bayern, die Stadt München und auch wir Handball können, haben wir schon oft bewiesen. Zuletzt sehr eindrücklich bei der äußerst erfolgreichen Vorrunde zur Handball-WM 2019, bei der die Begeisterung kaum Grenzen kannte."

Der Tag des Handballs ist für den DHB inzwischen ein absolutes Leuchtturmereignis. Andreas Michelmann

Bei der EHF EURO 2024 werden vom 11. bis zum 16. Januar unter anderem Weltmeister Dänemark und Island in der bayrischen Landeshauptstadt erwartet. Auch DHB-Präsident Andreas Michelmann fiebert dem Event entgegen: "Wir setzen damit den Weg dieses erfolgreichen Konzepts fort. Der Tag des Handballs ist für den Deutschen Handballbund inzwischen ein absolutes Leuchtturmereignis. Wir freuen uns auf München."

Schober sieht im "Tag des Handballs" eine "gewachsene Konstante für die Handball-Familie". Speziell an die verbindende Kraft des Junioren-Länderspiels glaubt der Vorstandsvorsitzende: "Wir wollen wieder zusammenfinden, uns aber auch öffnen. Daher ist es nahezu perfekt, dass die Jugend-Nationalmannschaften Deutschlands und der Türkei aufeinandertreffen und wir so die Zusammenarbeit mit dem türkischen Handballverband intensivieren können. Das wird eine tolle Werbung für den Handball als Sport für alle."

Für die deutsche A-Nationalmannschaft wird es schon in dieser Woche wieder ernst, im Rahmen des EHF Euro Cups trifft das DHB-Team am Donnerstag (18.35 Uhr) auf Schweden sowie am Sonntag (15.35 Uhr) in Berlin auf Spanien.