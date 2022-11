Der FSV Frankfurt hat wieder einen Torjäger

Mit Cas Peters (29) hat der FSV Frankfurt seit Langem mal wieder einen echten Torjäger, der bereits zwölfmal in dieser Saison traf.

Treffsicher: Cas Peters stand in allen 16 Partien in der Startelf und traf dabei 12-mal - Platz 1 der Torjägerliste derzeit. IMAGO/Eibner

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Den Songtext von "Tulpen aus Amsterdam" dürften seit vergangenem Samstag so einige Zuschauer des FSV Frankfurt auswendig kennen. Gleich dreimal erklang das Kultlied, das einst von Künstlern wie Roy Black oder Heintje vertont wurde, beim 5:0-Sieg gegen den SGV Freiberg in der Frankfurter Arena. Der Grund: Torjäger Cas Peters hatte sein Konto mit drei Treffern auf nunmehr 12 Saisontore hochgeschraubt - keiner in der Liga hat mehr.

"Diese drei Punkte waren wirklich wichtig", strahlte der Holländer nach seinem ersten Regionalliga-Dreierpack. 23 Tore in einer Saison seien sein Bestwert bislang, sagt Peters, "aber wir haben ja auch noch eine Menge Spiele zu absolvieren". Sein Erfolgsrezept ist indes recht banal: "Ich fühle mich einfach wohl hier."

Im Winter war das noch anders: Gerade einmal drei Monate beim FSV, seiner ersten Station in Deutschland, setzte den 29-Jährigen gleich mal eine Schulterverletzung außer Gefecht. Die Sommervorbereitung konnte Peters dagegen voll absolvieren, was seinen Teil zu den aktuellen Leistungen beiträgt. "Ich freue mich riesig für ihn", sagt Trainer Tim Görner. "Er ist gut drauf, arbeitet fleißig fürs ganze Team. Er verdient sich seine Tore, weiß genau, in welchen Räumen er sich zu bewegen hat."

Er ist gut drauf, arbeitet fleißig fürs ganze Team. Er verdient sich seine Tore. Trainer Tim Görner

Zudem lobt der Trainer: "Die Jungs setzen ihn auch gut in Szene", womit Görner den zweiten aktuellen Frankfurter Erfolgsfaktor thematisiert. Denn in der Offensive ist der FSV nahezu auf allen Positionen doppelt und gleichwertig besetzt, Auswechslungen erfolgen nahezu ohne Qualitätsverlust. Bis auf 1,84-Meter-Mann Peters und Sturmkollege Jake Hirst (1,94 Meter) zeichnen sich die Offensivkräfte vor allem dadurch aus, dass sie klein, schnell und wendig sind.

Allen voran derzeit Jihad Boutakhrit, der gegen Freiberg einen Treffer selbst erzielte, zwei weitere vorbereitete und somit drei Scorerpunkte in einer Partie beitrug. "Wir haben gute Möglichkeiten im letzten Drittel", spricht Görner seine "Speed-Leute" an, "und einen guten Spirit im Team." Tabellenplatz 9 ist dafür gerade ein guter Beweis.