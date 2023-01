Der frühe Vogel trifft ins Netz: Lautaro Martinez sorgt für das eine Inter-Highlight

Serie A - Highlights by DAZN 14.01.2023

3:30Schon in der dritten Minute an diesem Serie-A-Samstag traf der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez überlegt mit links zur Inter-Führung beim Duell mit Kellerkind Hellas Verona. Der Stürmer wusste in diesem Moment noch nicht, dass er damit auch gleichzeitig für die Entscheidung zugunsten der Nerazzurri gesorgt hatte.