Der Freistoß-Künstler ist zurück: CR7 schlägt nach 13 Jahren doppelt zu

Cristiano Ronaldo hat innerhalb von 72 Stunden zwei Dreierpacks geschnürt. Eine andere Rückkehr des Portugiesen zu alter Stärke sorgte für noch mehr Aufsehen.

Bayer Leverkusens Erfolgstrainer Xabi Alonso spielte noch hinter ihm im zentralen Mittelfeld, als Cristiano Ronaldo letztmals zwei Freistoßtore in einem Spiel gelangen. An der Seitenlinie freute sich José Mourinho gegen Ende der ersten Saison, in der CR7 bei Real Madrid "seine" Rückennummer tragen durfte, die Kinnlade fiel allerdings niemandem herunter. Eine Sensation waren zwei Freistoßtreffer des damals 26 Jahre alten Portugiesen zu dieser Zeit nicht.

Seit dem 3:1-Auswärtssieg der Königlichen beim FC Villarreal am 15. Mai 2011 hat sich jedoch einiges geändert. Cristiano Ronaldo ist jetzt 39, Alonso inzwischen Trainer, Mourinho aktuell nicht mehr, und freuen durfte sich über etwas, das dem einstigen Freistoß-Künstler seit knapp 13 Jahren nicht mehr gelungen war, nicht mehr Real Madrid, sondern Al-Nassr.

Der abgeschlagene Tabellenzweite der Saudi Professional League hatte in den vergangenen Tagen einiges zu bejubeln, gewann erst am Samstagabend sein Heimspiel gegen das vom ehemaligen Bundesliga-Profi Laurentiu Reghecampf trainierte Al-Tai mit 5:1, als Cristiano Ronaldo zwischen der 64. und der 87. Minute einen lupenreinen Hattrick auf den Rasen zauberte.

Mané verhindert den zweiten Hattrick

Am Dienstagabend, auswärts bei Abha Club, folgte schließlich der höchste Pflichtspielsieg in Al-Nassrs Vereinsgeschichte - zwischen der 11. und der 42. Minute trug sich der fünfmalige Weltfußballer beim 8:0 erneut dreimal in die Torschützenliste ein. Einen Hattrick verhinderte diesmal Sadio Mané, der in der 33. Minute das 3:0 besorgte. Doch zwei Cristiano-Ronaldo-Dreierpacks binnen rund 72 Stunden sind aller Ehren wert.

Ebenso zwei Freistoßtore in einem Spiel - es waren die ersten beiden Treffer gegen Abha Club -, nach einer Durststrecke, die länger andauerte als manche Karriere. Einmal unter der Mauer hindurch, einmal darüber hinweg.

Die Kunst der Freistoßtore hat ein Mann, der auf diese Weise insgesamt über 60-mal erfolgreich war, in den vergangenen Jahren eigentlich verlernt. Zwei Freistoßtreffer in einem Spiel gelangen ihm bisher 2008 gegen Stoke City (für Manchester United), 2009 gegen den FC Zürich, 2011 gegen Villarreal (jeweils für Real Madrid). Und anschließend ganz lange nicht mehr. Doch am Dienstagabend drehte Cristiano Ronaldo mal wieder die Zeit zurück.