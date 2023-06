Der Fiat Topolino kommt zurück - als kleine Elektrokiste

Der Name "Topolino" ist fest in der Fiat-Geschichte verankert. Künftig wird ihn wieder ein Wägelchen tragen: Ein vollelektrisches Leichtfahrzeug, das schon von Fünfzehnjährigen gefahren werden darf.

Wer des Italienischen mächtig ist, der weiß: Topolino bedeutet so viel wie kleine Maus oder Mäuschen. Und wer sich in der Automobilgeschichte auskennt, dem ist bekannt: Einen Fiat Topolino hat es schon einmal gegeben. Nicht offiziell unter dieser Modellbezeichnung. Vielmehr war es der erste Fiat 500, der sich den liebevollen Kosenamen redlich erworben hatte - so wie der VW Käfer in Deutschland demokratisierte der winzige 500 (alias Topolino) das Automobil dereinst in Italien und machte es einer breiteren Gesellschaftsschicht zugänglich.

AM-Führerschein reicht

Jetzt kommt der Topolino zurück. Und er ist noch kürzer als der erste seines Namens, der mit 3,22 Metern wahrlich kein Riese war. Der Neu-Topolino verkörpert ein gerade mal 2,40 Meter "langes" sowie 1,40 Meter breites Kästchen auf Rädern. Und strenggenommen ist er gar kein Auto: Eingestuft sieht sich der vollelektrische Winzling nämlich als Leichtfahrzeug der Klasse 6e. Das bedeutet, dass er in Deutschland schon von Jugendlichen ab 15 Jahren und mit dem AM-Führerschein gefahren werden darf.

Das war einmal: Dieser Topolino wurde von 1936 bis 1948 produziert. Hersteller

Auch wenn Fiat auf eine jahrzehntelange Tradition mit Kleinwagen zurückblicken kann: Wirklich erfunden haben die Italiener den ultrakleinen Zweisitzer nicht. De facto gibt es ihn bereits, denn zwei Schwestermarken aus dem Stellantis-Konzern bieten ihre eigene Interpretation schon seit geraumer Zeit an - Citroën den Ami und Opel den Rocks Electric. Deshalb dürften, auch wenn man noch nichts Genaues weiß, die Eckdaten des Topolino ganz ähnlich ausfallen: Weniger als 500 Kilogramm Gewicht, 6 kW/8 PS Leistung, dazu eine 5,5-kWh-Batterie für 75 Kilometer Reichweite sowie eine auf 45 km/h begrenzte Höchstgeschwindigkeit. Über den Preis schweigt sich Fiat ebenfalls noch aus, einen Anhaltspunkt mag aber wiederum der Opel Rocks Electric liefern, der ab 7990 Euro zu haben ist.

Der deutsche Cousin: Opel Rocks Electric. Hersteller

In ihren elementaren Grundzügen ähneln sich die drei Geschwister sehr. Doch ein gewisses Maß an Eigenständigkeit hat sich der Topolino durchaus verschafft. Seine Frontpartie wirkt weniger wild als die des Rocks Electric und verzichtet auf die Dramaturgie schwarzer Kunststoffpanels, auf dem einzigen Bild, das Fiat bislang zur Verfügung stellt, gewandet sich der Kleine in sommerliches Pistazieneisgrün und trägt ein Rolldach, mit dem Luxus einer Klimaanlage ist analog zu Ami und Rocks Electric schließlich nicht zu rechnen. Kaum so bleiben dürften die beidseitigen Kordeln, man darf davon ausgehen, dass sie durch vollwertige Türen ersetzt werden.

Auch für Deutschland?

Dabei ist es gar nicht sicher, ob der Topolino wirklich nach Deutschland kommt. Möglicherweise bleibt Stellantis dabei, seinen Elektrokistchen verschiedene Märkte zuzuteilen. Der Citroën Ami etwa wird bei uns auch nicht angeboten, stattdessen überlässt er dem Rocks Electric das Feld.