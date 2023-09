Der Fehler im Fall Joao Palhinha liegt länger zurück

Die Bayern schauen gerade nicht gut aus. Sie wollten am Deadline Day eigentlich einen Verteidiger und einen defensiven Sechser verpflichten. Am Ende bekommen sie keinen der beiden - und verlieren zudem noch Ryan Gravenberch an den FC Liverpool. Trainer Thomas Tuchel, der mit dem nun bestehenden Kader arbeiten muss, wird dies nicht sonderlich freuen.

Muss ohne Joao Palhinha und ohne Joao Cancelo arbeiten: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. IMAGO/ActionPictures