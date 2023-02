Der FCK spielt nicht wie der FCK: "Wir treten mit den Spielern in den Dialog"

Mit dem 0:1 beim FC St. Pauli haben gleich zwei Serien des 1. FC Kaiserslautern ein Ende gefunden. Hinterher waren sie sich beim Aufsteiger einig: Die Niederlage war in erster Linie auf die mangelhafte Offensivleistung zurückzuführen. Trainer Dirk Schuster benannte aber noch einen anderen Aspekt.

Enttäuschte Gesichter: Am Millerntor bezog der 1. FC Kaiserslautern seine erste Auswärtsniederlage in dieser Saison. IMAGO/Hübner

Es war ein kaum noch gewohntes Gefühl, das Spieler, Funktionäre und Fans des 1. FC Kaiserslautern am Sonntagnachmittag beschlich. Die Roten Teufel hatten zum ersten Mal seit dem 16. Oktober verloren und generell erst die dritte Niederlage der Saison bezogen. Durch das 0:1 am Millerntor verpasste der FCK den Sprung auf Rang 3 - eine vertane Chance, nach der die Pfälzer vor allem mit dem Spiel nach vorne haderten.

"Wir haben auch in der zweiten Halbzeit kaum offensiv stattgefunden", bemängelte Trainer Dirk Schuster und sprach im Allgemeinen von einer "durchwachsenen Leistung", die sich nach dem Gegentor zwar besserte, letztendlich aber nicht genügte, um auch in Hamburg zu punkten. "Erst nach dem 0:1 haben wir das gemacht, was wir eigentlich von der ersten Minute an wollten. Das war ein bisschen zu wenig", meinte Schuster.

So ging seine Mannschaft nach fünf Siegen mal wieder leer aus und verlor zum ersten Mal in dieser Saison auswärts. Ein Rückschlag, den Schuster mit seinem Team aufarbeiten wird. "Wir treten - wie immer - mit den Spielern in den Dialog und bereiten uns nach der Analyse gut auf Paderborn vor, um wieder das hinzukriegen, was uns in dieser Saison in fast allen Spielen starkgemacht hat: eine gewisse körperliche Präsenz und Dominanz."

Die mangelnde Robustheit war die zweite Ursache, die Schuster neben dem unzureichenden Offensivspiel ausmachte, als er die Niederlage einordnete. Auf der einen Seite hatte Kaiserslautern vor allem in der ersten Hälfte nicht verbergen können, wie sehr technisch beschlagene Kreativspieler wie Philipp Klement und Marlon Ritter fehlen - auf der anderen Seite war es aber eben auch die Körperlichkeit, die dem Spiel des FCK abging.

Ist es sonst der Aufsteiger, der es wie kaum ein anderer Zweitligist versteht, dem Gegner den Schneid abzukaufen, so war es am Sonntag St. Pauli, das griffiger daherkam. Nun folgt die übliche Aufarbeitung - mit dem Ziel, es am Freitagabend besser zu machen, wenn Kaiserslautern auf den Tabellennachbarn Paderborn trifft.