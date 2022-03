Der FCK kommt: Beermann freut sich auf ein "Fußballfest"

Am 11. Dezember hat der VfL Osnabrück zuletzt ein Drittliga-Spiel verloren. Die Brust ist breit bei den Niedersachsen, die sich auf das Topspiel gegen Lautern freuen.

Als einzige Drittliga-Mannschaft neben Tabellenführer 1. FC Magdeburg ist Osnabrück im neuen Jahr noch ungeschlagen, zudem Rückrundenvierter und angesichts der Entwicklung Kandidat für den Aufstieg. Nach dem Abstieg aus der 2. Liga und einigen Rückschlägen in der Hinrunde hat sich der VfL also prächtig entwickelt und empfängt den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) mit breiter Brust.

Die positive Entwicklung lässt sich auch an Führungsspieler und Eigengewächs Timo Beermann festmachen. Der 31-jährige Innenverteidiger hatte vor der Winterpause mit einem Muskelfaserriss zu kämpfen und erkrankte dann um den Jahreswechsel an Corona. Doch nun hat der Linksfuß seinen Rhythmus gefunden und war im Derby gegen den SV Meppen Siegtorschütze - sogar mit dem schwachen rechten Fuß ("nur Plan C").

Die Heimbilanz hat Luft nach oben

Beermann kennt die Gründe für den Aufschwung, wie er im kicker-Interview verrät: "Die Mannschaft wurde im Sommer neu zusammengestellt. Ich habe relativ früh gespürt, dass da viel Qualität drinsteckt und die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern passen könnte." Die Verbindung zu Trainer Daniel Scherning habe sich zudem "sehr schnell gut aufgebaut, im Team steckt noch viel Potenzial".

Um vielleicht ganz vorne reinstoßen zu können, muss Osnabrück seine Heimbilanz verbessern. Schon 18 Punkte blieben an der Bremer Brücke liegen, gleich vier Partien wurden mit 0:1 verloren. "Extrem ärgerliche Punktverluste", findet Beermann, erkennt jedoch auch hier einen Aufwärtstrend und hat eine enorme Vorfreude bei den Lila-Weißen ausgemacht auf das Lautern-Spiel. "Gleich beim ersten Training in dieser Woche war zu spüren, wie sich alle auf das Spiel, die Kulisse und die Atmosphäre an unserer Bremer Brücke freuen. Das kann ein Fußballfest werden, endlich mal wieder", sagt er. Das stimmungsvolle Stadion ist wohl erstmals seit November 2019 wieder mit 15.800 Zuschauern ausverkauft.

Erste FCK-Niederlage seit Oktober

Ein Sieg wäre vorerst die Krönung des VfL-Laufes, zumal Osnabrück dann auf zwei Punkte auf die zuletzt schwächelnden Lauterer heranrücken würde. "Sie verteidigen unfassbar gut", weiß Beermann über den zweikampfstarken Gegner, der unter der Woche mit 1:2 bei 1860 München unterlag und auf den gelbgesperrten Leitwolf Mike Wunderlich verzichten muss. "Man spürt, dass sie wissen, dass hinten meistens wenig passiert. Sie schalten gut um, vor allem über die schnellen Außenverteidiger und sie haben Leute in der Box, die Tore machen können, auch wenn ihre Chance nicht groß ist."

Die erste Niederlage seit Oktober werden die Roten Teufel, so Beermann, wegzustecken wissen. Für den VfL hänge viel mehr davon ab, "was wir auf den Platz bringen".