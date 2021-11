Der FCI verteilt weiter Geschenke

13 Spiele, nur ein Sieg, dafür satte sieben Punkte Rückstand zum Relegationsrang: Der FC Ingolstadt bekommt auch unter Andre Schubert die Kurve nicht - obwohl die Leistung in Paderborn durchaus stimmte.

Es hätte nach der Pause auch anders laufen können für den FC Ingolstadt. Hätte. Die Minuten nach Wiederanpfiff in Paderborn sahen offensive Schanzer, denen jedoch weder Glück noch Geschick hold waren.

Zunächst verschoss Kapitän Stefan Kutschke einen von Startelfdebütant Maximilian Beister herausgeholten Foulelfmeter (47.). Bereits zum dritten Mal konnte der Mittelstürmer einen Strafstoß für die Donaustädter in der 2. Liga nicht nutzen, bei vier verwandelten.

Harte Entscheidung bei Beisters Traumtor

Ingolstadt blieb dennoch am Drücker und jubelte nach Beisters Traumtor in den Winkel fünf Minuten später. Jedoch nur kurz. Kutschke stand bei Beisters Schuss im Abseits - die Aberkennung des Treffers war eine harte Entscheidung gegen die Gäste.

Danach nahm das Unheil schnell seinen Lauf, denn für den SCP waren die beiden Szenen ein Weckruf. Die Ostwestfalen sorgten danach mit zwei Toren binnen neun Minuten (56., 65.) für eine schnelle Vorentscheidung, wenngleich das Liga-Schlusslicht bis zum Spielende Anteil an einem schnellen und offenen Spiel hatte. Mehr als das Tor zum 1:2-Endstand durch Fatih Kaya (70.) sprang jedoch nicht mehr heraus.

"Uns kriegt keiner so leicht unter"

Das Fazit von FCI-Trainer Andre Schubert nach der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte brachte es hernach auf den Punkt: "Das Einzige, das für uns in diesem Spiel nicht gestimmt hat, war das Ergebnis. Ansonsten sind wir sehr, sehr zufrieden." Bei fünf Punkten aus 13 Spielen klingen die Worte von Spielgestalter Marc Stendera derweil wie das Pfeifen im finsteren Walde: "Uns kriegt keiner so leicht unter. Auch, wenn uns schon alle anderen abschreiben."

Nach der Länderspielpause geht es für die Schanzer zu Hause gegen den Karlsruher SC. Es wird Zeit für den zweiten Saisonsieg - und für den ersten Dreier unter Andre Schubert (0/1/4 in der Liga).