Der FC und eine Tradition, die keiner braucht

Was zweimal passiert, gilt als Wiederholung. Geschieht es dreimal, spricht man in Köln von Tradition. Der Treffer zum 1:1 für Union Berlin am Sonntag darf dieses Attribut für sich in Anspruch nehmen, einem traditionellen Muster gefolgt zu sein.

Torschützen unter sich: Union-Profi Ryerson (li.) hatte am Sonntag eine schnelle Antwort auf Anthony Modestes frühes 1:0 parat. imago images/Matthias Koch