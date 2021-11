Der FC St. Pauli und Werder Bremen reisen gemeinsam ins Trainingslager

Die beiden Zweitligisten FC St. Pauli und Werder Bremen werden am 2. Januar 2022 zusammen die Reise auf die iberische Halbinsel antreten, wie die Klubs am heutigen Mittwoch mitteilten.

Am 9. Januar geht's auch wieder zusammen zurück. Mit einem Charter-Flieger vom Hamburger Flughafen geht es für die Grün-Weißen und dem Team von Millerntor nach Alicante.

"Möglichst einen geringen CO2-Ausstoß verursachen"

"Der FC St. Pauli wird das Trainingslager in Benidorm bei Alicante absolvieren, also unweit von unserem Quartier entfernt. Daher lag es für beide Vereine, die für Nachhaltigkeit im Fußball stehen, nahe, sich einen Flieger zu teilen, um einen möglichst geringen CO2-Ausstoß zu verursachen", wird Dr. Hubertus Hess-Grunewald, verantwortlicher Geschäftsführer bei Werder für diesen Themenbereich, auf der Vereinswebsite zitiert.

"Da Werder Bremen zur gleichen Zeit wie wir ein Trainingslager in Spanien unweit von Alicante absolviert, hat sich die gemeinsame Anreise angeboten", sagt St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. "Ich denke, wir haben damit eine vernünftige und ressourcenschonende Variante gefunden."

Das Team von Cheftrainer Markus Anfang bereitet sich in der Nähe von Murcia auf die Restrunde in der 2. Bundesliga vor. Aktuell sind am 5. und am 8. Januar Testspiele geplant, Gegner, Austragungsorte und Anstoßzeiten stehen aber noch nicht fest.