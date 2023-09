Der FC Kilia Kiel braucht mehr Mut

Nach dem 0:2 gegen Lohne saß der Frust beim FC Kilia Kiel erstmal tief. Mit ein bisschen Abstand machte sich beim Aufsteiger die Erkenntnis breit, dass zur vollständigen Regionalliga-Tauglichkeit nur noch ein paar Prozentpunkte fehlen.

Die 0:2-Heimniederlage des FC Kilia Kiel gegen BW Lohne hinterließ Spuren bei Nicola Soranno. Gezeichnet von der Gluthitze, aber auch von der zeitweiligen Lethargie seiner Elf, nahm der Kilia-Coach kurz nach dem Schlusspfiff mit versteinerter Miene auf der Trainerbank Platz, studierte dabei seine Notizen. Sorgsam wählte der 34-Jährige in einer ersten Analyse die Worte. Zwei stachen hervor: Qualität und Enttäuschung.

Erneut hatte der Aufsteiger eine erste Halbzeit verschlafen, fand erst nach dem Seitenwechsel in die Spur. Gelang den Kilianern sowohl beim 2:1-Heimsieg gegen den Eimsbütteler TV als auch bei den Unentschieden in Jeddeloh II und beim FC St. Pauli II nach Rückstand noch die Wende, blieb gegen BW Lohne das Happy-End aus. "Vielleicht sollten wir beim Verband einen Antrag stellen, dass man uns die erste Halbzeit erlässt", merkte Soranno mit einer Brise Galgenhumor an.

Doch dann sprach er die Mängel an: "Natürlich ist es eine Frage der Qualität, wenn man von zehn Flanken in die Box nur eine an den Mann bringt." Soranno haderte mit der Passgenauigkeit seiner Elf im letzten Angriffsdrittel. Erstmals in dieser Saison blieb der Aufsteiger im Kilia-Stadion ohne eigenen Treffer. "Die Enttäuschung ist groß, weil wir zu sorglos mit unserem Ballbesitz umgehen. Das zweite Tor kassieren wir wieder nach einem unnötigen Ballverlust im eigenen Angriff", monierte der 34-Jährige die fahrlässige Restverteidigung seines Teams.

"Uns fehlt vielleicht die letzte Torgeilheit. Das fängt mit der Passsauberkeit an." Julius Alt, Mittelfeldspieler des FC Kilia

Soranno konnte und wollte nicht mit der Niederlage leben: "Sie ist verdammt unnötig und selbstverschuldet. Gegen Oldenburg und Hannover 96 II verlieren wir zu Recht. Heute müssen wir nicht als Verlierer den Platz verlassen. " Immerhin seine Spieler folgten seiner Fehleranalyse. Mittelfeldantreiber Julius Alt gab zu: "Uns fehlt vielleicht die letzte Torgeilheit. Das fängt mit der Passsauberkeit an. In der Regionalliga muss der Ball exakt in den Lauf kommen und nicht nur halbwegs in die Richtung. Lassen wir in puncto Präzision nur einen Prozentpunkt nach, laden wir den Gegner zum Umschaltspiel ein."

Leidtragende sind zuweilen die Kieler Defensivspieler. Einer, der bisweilen auf Regionalliganiveau überzeugen konnte, ist Malte Petersen. Der 23-jährige Neuzugang vom PSV Neumünster legt den Finger in die Wunde: "Uns fehlt häufig in der Anfangsphase der Mut, von hinten geduldig raus zu spielen. Wir suchen noch zu häufig den langen Ball und machen ihn dann nicht fest. Trotzdem können wir von einem gelungenen Saisonstart sprechen, auch wenn wir gegen Lohne nicht ans Maximum gekommen sind." Die Lehre der ersten Spieltage: Kilia braucht mehr Mut, auch bei höherem Regionalliga-Spieltempo die eigenen Qualitäten im Offensivspiel zur Geltung zu bringen.