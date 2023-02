Der FC Homburg und seine etwas andere Initialzündung

Durch das denkwürdige 0:0 im Nachholspiel gegen Hoffenheim wahrt der FC Homburg die Chance auf die Meisterschaft. Im Saarland glaubt man noch an den Titel.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die vergangenen Tage waren für das Umfeld des FC Homburg äußerst ereignisreich. Am Freitag wurde um 14.54 Uhr über den Presseverteiler die Nachricht verkündet, dass der Verein den Lizenzantrag für die 3. Liga frist- und formgerecht eingereicht hat. Mit diesem Antrag - einen Tag vor dem wichtigen Nachholspiel gegen die TSG Hoffenheim II - sollte von Vorstandsseite aus ein klares Zeichen gesetzt werden, dass man an den Aufstieg glaubt. "Wir haben unsere Aufgaben erfüllt und die formellen Voraussetzungen geschaffen. Jetzt müssen die Spieler, das Trainerteam und die Fans auch zeigen, dass sie den Aufstieg unbedingt wollen. Bekanntlich liegt die Wahrheit im Stadion auf dem Platz", sagte Schatzmeister Hans-Joachim Burgardt.

Für die Saarländer sollte unbedingt ein Sieg her, um auch weiterhin an den Aufstieg glauben zu dürfen. Am Ende wurde es ein 0:0 - und dies in einer der wohl denkwürdigsten Begegnungen der Vereinsgeschichte. Nach zwei Gelb-Roten Karten, die den bereits verwarnten Nico Theisinger und Fanol Perdedaj jeweils nach Schwalben gezeigt wurden, mussten die Gastgeber die gesamte zweite Halbzeit mit neun Mann gegen elf Hoffenheimer bestreiten. Die besondere Ausgangslage zur Pause führte zwischen der aufopferungsvoll um jeden Zentimeter Boden kämpfenden Mannschaft und den Fans zu einem echten "Wir-Gefühl". Und als dann wirklich bis zum Ende der eine Punkt verteidigt wurde, gab es von den Anhängern lang anhaltenden Applaus. Das Unentschieden wurde wie ein Sieg gefeiert.

Halb voll oder halb leer?

Ob das Glas in Homburg ob des Punktgewinns in doppelter Unterzahl halb voll oder doch aufgrund des fest eingeplanten und nicht erreichten Sieges eher halb leer ist, müssen die kommenden Wochen zeigen. 14 Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter SSV Ulm satte acht Punkte. Von daher müssen nun dringend Erfolgserlebnisse in Form von Siegen her - am besten gleich am kommenden Samstag beim Tabellen-16. VfR Aalen. Dann im besten Fall auch wieder mit Mittelfeldstratege Joel Gerezgiher, der sich beim Aufwärmen vor dem Hoffenheim-Spiel veletzt hatte.

"Den gegen Hoffenheim überwältigenden Kampfgeist der Mannschaft müssen wir mitnehmen. Wir haben in dieser extremen Situation eine klasse Einstellung an den Tag gelegt", betont Trainer Timo Wenzel. Nach dem ersten "Endspiel" im Kampf um die immer noch vorhandene Chance auf die Meisterschaft sind die Spieler und die Anhänger eng zusammengerückt - und so könnte dieses 0:0 sogar für eine echte Initialzündung sorgen.