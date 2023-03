Der FC Bayern möchte mit Davies vorzeitig verlängern

Das bevorstehende Duell mit Bayer Leverkusen weckt Erinnerungen an die schlechteste Saisonphase des FC Bayern, der mit Xabi Alonso erstmals wieder einen alten Bekannten als Gegner trifft. Derweil treibt der Rekordmeister seine Zukunftsplanungen voran.

Vor dem Hinspiel gegen Leverkusen standen die Münchner nach drei Remis und einer Niederlage in Serie nur auf Tabellenplatz fünf, der schlechtesten Platzierung in dieser Saison. Es folgte ein überzeugender 4:0-Sieg, am 13. Spieltag kletterte das Team von Julian Nagelsmann an die Tabellenspitze und hat diese seitdem verteidigt.

Damit dies so bleibt, dürfen die Bayern am Sonntagabend gegen das Team von Xabi Alonso nicht verlieren. Der Spanier übernahm bei Bayer kurz nach der Niederlage in München und dem Rauswurf von Gerardo Seoane und trifft nun erstmals als Trainer auf seinen alten Klub. Zwischen 2014 und 2017 zog Alonso in 79 Bundesligaspielen die Fäden im Münchner Mittelfeld, erwarb sich im Verein als Spieler und Mensch einen exzellenten Ruf.

Choupo-Moting ist fraglich - Davies fit und ein fester Baustein

Ob beim Wiedersehen Eric Maxim Choupo-Moting für den FC Bayern mitwirken kann, ist unklar. Der Stürmer leidet an Rückenproblemen, die beim 2:0 gegen Paris St. Germain zu seiner Auswechslung führten und ihn beim 5:3 gegen den FC Augsburg zu einer Pause zwangen. Am Mittwoch absolvierte Choupo-Moting lediglich ein paar Laufrunden.

Alphonso Davies dagegen ist fit und soll noch möglichst lange beim Rekordmeister bleiben. Aktuell läuft der Vertrag des Kanadiers bis 2025, doch der FC Bayern hat nach kicker-Informationen seine Fühler bezüglich einer vorzeitigen Verlängerung ausgestreckt. Erste Sondierungsgespräche sollen stattgefunden und bei Davies auf Gegenliebe gestoßen sein.

Die WM 2026 im eigenen Land soll ein Karriere-Höhepunkt für den 22-Jährigen werden, mindestens bis dahin möchte er dem Vernehmen nach in seinem gewohnten Umfeld bleiben.

Wie Alaba und Kroos: Wanner auf Wanderschaft

Paul Wanner hingegen dürfte in der kommenden Saison auf Wanderschaft gehen und ein, zwei Lehrjahre bei einem anderen Klub verbringen. Sowohl der Spieler als auch der Klub denken ernsthaft über eine Leihe nach, die den erfolgreichen Beispielen David Alaba (2011 in Hoffenheim) und Toni Kroos (2009-10 in Leverkusen) folgen soll. Beide starteten nach ihrer Rückkehr beim FC Bayern durch.