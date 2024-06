Der FC 08 Villingen blickt auf eine perfekte Saison zurück

Der FC 08 Villingen darf feiern. Nicht nur gelang der Mannschaft rund um Daniel Caligiuri der Aufstieg in die Regionalliga, auch im Pokal standen die Nullachter ihren Mann. Das hat viel mit Trainer Daniel Klotz zu tun, der im Winter ein schweres Amt antrat.

Als Mario Klotz sich in der Winterpause für einen Wechsel zum FC 08 Villingen entschieden hatte, ging er damit auch ein gewisses Risiko ein. Der 39-Jährige Coach, der von der TSG Backnang an den Neckar gewechselt war, übernahm die Nullachter als Tabellenzweiter der Oberliga Baden-Württemberg. Er wechselte aber auch zu einem Verein, bei dem es intern rumorte. Mit der Verpflichtung von Klotz kehrte aber Ruhe ein. Ein knappes halbes Jahr später weist Klotz, der von 2008 bis 2011 für die Villinger stürmte, eine Bilanz auf, die kaum zu toppen ist. 31 Punkte aus 14 Oberligaspielen, dazu der südbadische Pokalsieg - der Plan des FC 08 Villingen und auch der von Klotz ist aufgegangen.

In einem dramatischen Saisonfinale sicherten sich die Schwarz-Weißen am Samstag durch ein 3:2 gegen den 1. CfR Pforzheim die Meisterschaft. Zum Matchwinner wurde dabei wie schon beim 1:0 im Pokalfinale eine Woche zuvor gegen den SC Lahr der Villinger Kapitän Tevfik Ceylan, der mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase zum Meistermacher wurde. "Das war ein aufregendes Saisonfinale. Pforzheim hat gezeigt, warum sie als Topfavorit gehandelt wurden. Wir haben aber mentale Stärke bewiesen, einen klaren Kopf bewahrt", unterstrich Klotz. Der Mannschaft um den ehemaligen Bundesliga-Profi Daniel Caligiuri war somit gelungen, die SG Sonnenhof Großaspach und auch den 1. Göppinger SV auf Distanz zu halten.

Doppelter Aufstiegsjubel

Für den FC 08 Villingen endete am Samstag damit eine perfekte Saison. Neben der Meisterschaft und dem Pokalsieg der ersten Mannschaft, genießt auch der Aufstieg der zweiten Mannschaft der Villinger in die Oberliga Baden-Württemberg intern einen enormen Stellenwert. "Wir können sowohl den Aufstieg der ersten als auch der zweiten Mannschaft finanziell stemmen", blickt Finanzvorstand Reinhard Warrle der nahen Zukunft positiv entgegen. Wie groß das Interesse in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen an den Nullachtern ist, das zeigen die 4100 Zuschauer beim Saisonfinale gegen Pforzheim. Solche Zuschauerzahlen können sonst stadtintern nur die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey-Liga vorweisen.

In der Regionalliga Südwest warten in der kommenden Saison nun zudem reihenweise interessante Aufgaben auf die Villinger Mannschaft. Vor allem auf die Nachbarschaftsduelle mit dem SC Freiburg II und dem Bahlinger SC freut man sich beim Aufsteiger. Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals wartet zudem direkt zum Saisonauftakt ein weiteres Highlight auf den südbadischen Rekordpokalsieger. Die abgelaufene Spielzeit wird aus Villinger Sicht schwer zu toppen sein - an attraktiven Aufgaben und einer gehörigen Herausforderung für den gesamten Verein wird es in der Spielzeit 2024/25 aber keineswegs fehlen.