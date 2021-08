Der Fast-Kölner: Wie Jovetic doch noch in der Bundesliga landete

Mit viel Anlauf ist Stevan Jovetic (31) in der Bundesliga gelandet. Über einen Spieler, der die großen Versprechen nicht immer erfüllte - dafür aber oft auch gar nichts konnte.

Michael Meier erinnert sich nicht mehr an jedes Detail. Die Geschichte ist ja auch schon 15 Jahre alt. Trotzdem bleibt die Frage: Was wäre wohl passiert?

Im Dezember 2006 hatte der damalige Manager des 1. FC Köln einen 17-Jährigen und dessen Berater zu Gast in seinem Büro. Er wusste, dass dieser "Junge", wie er dem kicker sagt, wohl auf dem Weg war, ein sehr guter Fußballer zu werden. Er wusste nur nicht, dass dieser Junge, Stevan Jovetic, erst 17 war. Und deshalb gar nicht nach Köln wechseln durfte.

Die Konditionen eines Transfers waren bereits "intensiv" besprochen worden, ehe der Berater das Alter seines Klienten offenlegte. "Da wurde die Situation ad absurdum geführt", rekapituliert Meier. Was der Berater nicht wusste: Die DFB-Statuten erlaubten keinen Transfer eines minderjährigen Nicht-EU-Bürgers.

Jovetic hatte sich als Teenager bei Partizan Belgrad einen Namen gemacht und das Interesse europäischer Schwergewichte auf sich gezogen. Doch hier saß er und wäre gerne zu Zweitligist Köln gewechselt. Christoph Daum, damals erneut FC-Trainer, wollte eigentlich zu einem U-Nationalspiel Montenegros fliegen, um sich Jovetic nochmal genau anzuschauen, aber "das hatte sich dann schon erübrigt", wie Meier sagt.

Eine Vorverpflichtung lehnt Meier ab - und kauft in Brasilien ein

Der Berater fragte, ob der FC Jovetic nicht wenigstens schon mal "vorverpflichten" wolle, damit er dann im November 2007 als 18-Jähriger wechseln dürfe. Darauf konnte sich Meier allerdings nicht einlassen. "Zum einen war er unglaublich jung, und zum anderen war es so, dass wir, trotz des Talents, das er nachgewiesen hatte, beim 1. FC Köln Spieler brauchten, die uns direkt hätten weiterhelfen können. Da wäre unsere Finanzkraft erschöpft gewesen."

Der FC steckte als Bundesliga-Absteiger im Mittelfeld der 2. Liga fest. Jovetic flog zurück nach Belgrad, blieb weitere anderthalb Jahre und wurde mit 18 der jüngste Kapitän in Partizans Klubgeschichte. Köln verpflichtete stattdessen den Brasilianer Tiago Cavalcanti für fast eine Million Euro von Atletico Mineiro. Cavalcanti spielte dreimal von Beginn an, wurde dreimal eingewechselt, erzielte kein Tor und ging im Sommer zurück nach Brasilien. Der FC verpasste den Wiederaufstieg deutlich.

Erst im Sommer 2008, als Köln dann doch die Bundesliga-Rückkehr bejubeln durfte, zog auch Jovetic weiter. Acht Millionen Euro überwies die AC Florenz nach Belgrad, der FC hätte anderthalb Jahre zuvor viel weniger bezahlen müssen. Nur war Jovetic jetzt eines von Europas Top-Talenten und kein kleiner Junge mehr.

Lobeshymnen auf das Wunderkind: Auch die Bayern lernen Jovetic kennen

"Montenegros Johan Cruyff", wie ihn Landsmann Dejan Savicevic tauft, lädt sich zur Ankunft in der Toskana gleich ein fünfminütiges Highlight-Video von Fiorentina-Ikone Gabriel Batistuta herunter, um sich ein paar Tipps zu holen. Er staunt: "Die Tore waren alle wunderschön." Jovetic bleibt bescheiden und blendet die Vergleiche aus: "Ich bin Stevan Jovetic. Und ich muss mich noch verbessern, um so gut zu werden."

Doppelpack im Achtelfinale: Stevan Jovetic gegen Bayern. imago sportfotodienst

Es dauert ein bisschen, bis auch ganz Fußball-Europa den Jungen wahrnimmt, der so gerne nach Köln gewechselt wäre. Mit einem Jahr Anlauf schlägt Jovetic in der Toskana ein. Er spielt mal links, mal rechts außen, mal als hängende Spitze und mal ganz vorne drin. Wie zum Beispiel beim 2:0 gegen Liverpool in der Champions-League-Gruppenphase, als Jovetic, inzwischen 20, die "größte Nacht seines Lebens" feiert und beide Tore erzielt. Ein paar Monate später trifft er auch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern doppelt, ehe Arjen Robben die Münchner mit einem Traumtor doch noch eine Runde weiter bringt.

Das erste große Rückschlag und der nächste Wechsel

Die Viola ist raus, und der Hype um Jovetic lässt nach. Besonders, als er sich in der folgenden Sommerpause das Kreuzband reißt und die gesamte nächste Saison verpasst. Es ist der erste von nicht wenigen Rückschlägen in einer Karriere, die noch ein paar Jahre wie geplant verläuft, dann aber schnell ins Stocken gerät.

Jovetic rehabilitiert sich in Florenz und wechselt zwei Jahre und 27 Tore später für fast 30 Millionen Euro zu Manchester City, während die Viola feierlich Neuzugang Mario Gomez präsentiert.

Hinter Sergio Aguero und Edin Dzeko ist für Jovetic kaum ein Durchkommen, richtig Fuß fasst er in Manchester auch wegen zahlreicher Verletzungen nie und zieht nach zwei Jahren weiter zu Inter. Zurück in der Serie A, trifft Jovetic gleich beim Liga-Debüt zum 1:0-Sieg gegen Atalanta Bergamo und in der Woche darauf beim 2:1 in Carpi sogar doppelt. Was als großes Versprechen beginnt, verflacht jedoch schnell wieder. Nach drei Toren in den ersten beiden Spielen kommen bis zum Saisonende nur noch drei hinzu. Es sind seine letzten im Inter-Trikot.

Mailand, Sevilla, Monaco: Jovetic muss kürzer treten

Die Nerazzurri schicken Jovetic nach anderthalb Jahren nach Sevilla, auch dort trifft er gleich beim Debüt, ausgerechnet gegen Real Madrid zum 2:1-Sieg in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Es geht weiter mit einer Vorlage im nächsten und einem Tor im übernächsten Spiel. Obwohl er nie der klassische Stoßstürmer war, spielt er bei den Andalusiern meist im Zentrum und bleibt immerhin mal verletzungsfrei. Sevilla verpflichtet den mittlerweile fast 28-jährigen Jovetic trotzdem nicht fest.

Der schlägt lieber ein ganz neues Kapitel auf und wechselt für rund zehn Millionen Euro von Inter nach Monaco, das gerade erst Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiemoué Bakayoko und Kylian Mbappé abgegeben hat. Auch unter Leonardo Jardim läuft es gar nicht schlecht, Jovetic gelingen - zumeist als vorderster Angreifer im 4-2-3-1 - sogar acht Treffer in 15 Ligue-1-Einsätzen. Das Problem sind die 15 Einsätze.

Kevin Volland und Stevan Jovetic im Saison-Endspurt mit Monaco. imago images/PanoramiC

Wieder streiken Oberschenkel und Wade wochenlang, im Jahr darauf wird es noch viel schlimmer. Kaum darf der Montenegriner mal wieder ran, ist er auch schon wieder raus - und reißt sich im April 2019 zum zweiten Mal das Kreuzband. Während sich Monaco langsam aus dem Chaos befreit, von Jardim zu Thierry Henry gewechselt ist und wieder zu Jardim, arbeitet sich Jovetic langsam wieder heran und feiert im Januar 2020 - unter Trainer Robert Moreno - sein Comeback, kommt aber nicht mehr richtig in Schwung.

Moreno-Nachfolger Niko Kovac findet keine feste Position für Jovetic, obwohl dieser ein paar Monate später selbst sagen wird, dass genau das seine Stärke ist. ("In meiner Karriere habe ich alles gespielt. Als Mittelstürmer, als zweite Spitze, als Nummer zehn oder auf dem linken Flügel. Der Trainer entscheidet.") Erst nach rund acht Monaten unter Kovac kommt Jovetic zu seinem zweiten Startelf-Einsatz und zahlt das Vertrauen in Saint-Etienne an der Seite von Kevin Volland gleich mit einem Treffer zurück. Und nach drei Toren in vier Spielen meldet sich die Wade mal wieder.

Bobic gefällt Jovetics Vielseitigkeit - Meier trauert nicht

Weil Monaco den Vertrag mit Jovetic auslaufen lässt, wird Fredi Bobic hellhörig. Der neue Sportvorstand von Hertha BSC ist überzeugt von der Spielintelligenz und dem Ballgefühl des nun 31-Jährigen, und er passt mit seiner Variabilität ins Offensivspiel der Berliner. "Mit seinen fußballerischen Qualitäten, aber auch als Typ wird er uns direkt weiterhelfen", freut sich Bobic.

Und Jovetic winkt gleich ein Rekord. Mit seinem ersten Bundesliga-Einsatz wird er nach dem Rumänen Florin Raducioiu und dem Dänen Christian Poulsen der erst dritte Spieler, der in allen Top-5-Ligen Europas gespielt hat. Jovetic gibt bei seiner Vorstellung offen zu, dass er diese Statistik durchaus im Blick hatte.

Mit 15 Jahren Verspätung ist er nun in der Bundesliga gelandet. Wenn auch nicht in Köln. Michael Meier fragt sich heute übrigens nicht mehr, was wohl passiert wäre, wenn Jovetic damals zum FC gekommen wäre. Er kann sogar darüber lachen. "Ich sehe das nicht als verlorene Chance. Wenn ich das tun würde, hätte ich nur Chancen verpasst."