Der Fanliebling geht: Defensiv-Hüne Manu verlässt Erfurt

Der FC Rot-Weiß Erfurt vermeldet seine ersten Sommer-Abgänge: Mit Aaron Manu geht eine der Stützen der abgelaufenen Saison. Auch zwei weitere Akteure verlassen den Regionalliga-Dritten.

Aaron Manu war unumstrittener Stammspieler der abgelaufenen Saison bei Rot-Weiß Erfurt. Der 1,94 Meter große Innenverteidiger, der im Sommer 2021 aus Schweinfurt nach Erfurt wechselte, kam in der abgelaufenen Spielzeit 22/23 auf insgesamt 30 Einsätze und steuerte drei Torbeteiligungen bei. "Besonders mit seiner Kampfbereitschaft und seiner aufopferungsvollen Zweikampfführung spielte sich der 23-Jährige in die Herzen vieler Rot-Weiß-Fans", würdigen die RWE-Verantwortlichen den Defensivspezialisten. Wohin es Manu zieht, wurde noch nicht kommuniziert, nach RWE-Angaben ist es ein Klub aus der 3. Liga.

Neben Manu werden auch Flügelspieler Calvin Tshilumba und Mittelfeldspieler Zeke Zambrano den Verein verlassen, beide zählten nicht zur Stammelf des Aufsteigers. Der 23-jährige Franzose Tshilumba wechselte im Sommer 2022 aus der Reserve des portugiesischen Erstligisten FC Vizela nach Erfurt und kommt auf einen Startelf-Einsatz im Thüringen-Pokal. Dazu wurde er in der Regionalliga 16-mal eingewechselt.

Zurück in die USA

Der 20-jährige Zeke Zambrano spielte, nachdem er in der Hinrunde der Saison keine Spielminuten in der ersten Mannschaft sammeln konnte, seit Januar auf Leihbasis für den Oberligisten FC An der Fahner Höhe. Der Mittelfeldmann, der sowohl die italienische, als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, wechselt nach einem Jahr nun zurück in die Vereinigten Staaten.

Manu, Tshilumba und Zambrano sind die ersten drei Abgänge, die der Verein für Sommer vermeldet hat. Mit Robin Fabinski und Rückkehrer Simon Roscher stehen bereits zwei Neue im Kader fest.