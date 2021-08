"Der falsche Spieler": Haaland ist und bleibt "eine Maschine"

Wenn die 90 Minuten zwischen Dortmund und Hoffenheim schon ein Bundesliga-Fest gewesen sind, dann hat Erling Haaland hinten raus noch das BVB-Feuerwerk entfacht. Der Norweger ist mal wieder der gefeierte Mann.

"Das war Werbung für den Fußball!" Diese Worte sprach Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß kurz nach Spielschluss beim dramatischen und kurzweiligen 2:3 seiner stark mithaltenden Mannschaft beim BVB. Was der 39-Jährige aber im Gespräch mit "DAZN" auch zugeben musste: "Wir machen hier einfach ein gutes Spiel, ich bin wirklich stolz auf das Team. Und gerade Oli (Baumann; Anm. d. Red.) pariert wie schon das ganze Spiel über auch am Ende noch zweimal herausragend, nur dann springt der Ball eben leider dem falschen Spieler vor die Füße ..."

Jener "falsche Spieler" war Erling Haaland, der in der ersten Minute der Nachspielzeit und nur kurz nach dem Hoffenheimer 2:2 durch Munas Dabbur den 3:2-Siegtreffer für den BVB erzielte. Wobei "erzielen" hier das falsche Wort ist. Denn der Norweger lauerte mal wieder am rechten Fleck, fackelte wenige Meter vor dem Kasten nicht lang - und drosch die Kugel mit voller Kraft unhaltbar unter die Latte.



Seine phänomenale Willensleitung feierte Haaland direkt im Anschluss mit einem langen Jubellauf vor den 25.000 zugelassenen Zuschauern im Signal-Iduna-Park, ließ sich hernach von den Mitspieler beglückwünschen - und genoss kurz nach dem Schlusspfiff nochmals mit Jubelgesten vor den Rängen den Augenblick. Sein Trikot übergab er im Anschluss wieder einem Kind, das mit einem selbst gebastelten Plakat darum gebeten hatte.



Haalands Qualität? "Ich habe nicht genug Worte dafür ..."

Teamkollege Jude Bellingham, zwischenzeitlich selbst mit dem 2:1 zur Stelle, versuchte sich im Interview mal wieder daran, seinen treffsicheren Kollegen zu beschreiben. Seine Wortwahl: "Er ist einfach eine Maschine. Ich habe nicht genug Worte dafür, um zu beschreiben, wie gut er ist ... und was für ein guter Typ er ist."

Wir haben Charakter gezeigt. Marco Rose

Das untermauert auch mal wieder die Statistik: Seit Haaland im Januar 2020 zu den Westfalen gewechselt ist, steht der Nationalspieler bei 63 Pflichtspieltoren. Aus Europas fünf Top-Ligen hat in diesem Zeitraum lediglich Robert Lewandowski (77) mehr Tore vorzuweisen. Cristiano Ronaldo (61), Kylian Mbappé (55) oder auch Lionel Messi (54) sind in diesem Zeitrahmen teils klar distanziert. Und allein in nur 46 Bundesliga-Partien steht Haaland bereits bei 43 erfolgreichen Einschüssen, dazu gesellen sich zum Beispiel sieben Treffer im DFB-Pokal bei nur sechs Einsätzen.



Und obendrein brachte dieses Tor des 21-Jährigen ganz wichtige drei Punkte nach dem jüngsten 1:2-Rückschlag in Freiburg. "Es war hinten raus eine Willensleistung. Und wenn man dieses Spiel 3:2 gewinnt, gibt einem das Ruhe und Zeit", fand deswegen auch ein zufriedener BVB-Coach Marco Rose, der ergänzte: "Hoffenheim war heute wirklich sehr gut und hat uns viele Probleme bereitet. Aber wir haben Charakter gezeigt, sind zurückgekommen und haben das Spiel gewonnen."