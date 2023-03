Der Fall Vuskovic: So geht es weiter

Gegen die durch das DFB-Sportgericht verhängte zweijährige Sperre gegen Mario Vuskovic hat der Hamburger SV in Absprache mit den Anwälten des Spielers unmittelbar nach der Urteilsverkündung am Donnerstag eine Berufung angekündigt. Doch wie genau geht es mit und um den 21-jährigen Kroaten in den kommenden Wochen nun weiter?

HSV-Profi Mario Vuskovic wurde für zwei Jahre gesperrt. IMAGO/Zink