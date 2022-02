Der Fall St. Juste: Nicht nur ein medizinisches Problem

Der erneute Ausfall von Verteidiger Jeremiah St. Juste trifft Mainz sportlich ohne Frage. Rund um die angekündigte Schulter-OP gibt es zudem einige Auffälligkeiten.

Manchmal sind es die Feinheiten, auf die es ankommt. Die Mainzer Mitteilung über den erneuten Ausfall von Jeremiah St. Juste scheint ein gutes Beispiel dafür zu sein. Darin heißt es: Der Verteidiger, bereits im vergangenen Jahr an der rechten Schulter operiert, "hat sich entschieden, nach Problemen in der linken Schulter nun auch diese operativ korrigieren zu lassen", erneut in seiner niederländischen Heimat. St. Juste selbst wird so zitiert: "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, und wir haben gemeinsam mit der medizinischen Abteilung von Mainz 05, der sportlichen Leitung und meiner Familie alle Optionen sorgfältig erwägt." Formulierungen, die zwangsläufig diesen Schluss zulassen: Akut notwendig wäre der Eingriff nicht zwingend gewesen, womöglich hätte er sich gar bis zur Sommerpause hinauszögern lassen.

Eingriff auch mit Blick auf einen möglichen Wechsel im Sommer ?

Gute professionelle Gründe fürs gewählte Timing kann es natürlich trotzdem geben, auch über die Frage des reinen Wohlbefindens hinaus. "Nur so kann ich sicherstellen, dass ich der Mannschaft in der entscheidenden Saisonphase mit hundertprozentiger Fitness wieder zur Verfügung stehen kann", argumentiert St. Juste selbst. Als weitere Deutung liegt nahe: Zwölf Monate vor Vertragsende wird der 25-Jährige im Sommer zu einem logischen Verkaufskandidaten. Sollte ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt erstmal noch eine OP anstehen, würde dies Wechselperspektiven und Marktwert logischer Weise schmälern. Im Vereinsinteresse könnte der jetzige Eingriff also durchaus sein, passend zum Hinweis auf die Abstimmung mit der sportlichen Leitung.

Das "Unwohlsein" hatte bereits einen ernsteren Hintergrund

Trainer Bo Svensson indes war in die Entscheidung nicht involviert, wie der Däne am Donnerstag auf der Pressekonferenz vorm Freiburg-Spiel erklärte und lapidar anmerkte: "Ich kenne mich mit Schulterverletzungen nicht aus." Für ihn, so der Fußballlehrer offen, war die Entscheidung "so nicht abzusehen". Zugleich räumte Svensson ein, dass St. Juste bereits am vergangenen Samstag gegen Hoffenheim (2:0) wegen der Schulterproblematik gefehlt hatte. Kommuniziert worden war seinerzeit jedoch ein am Morgen des Spieltags aufgetretenes "Unwohlsein". Ein Ablauf, der deutlich macht: Die Problematik im Fall St. Juste ist nicht ausschließlich medizinischer Natur.