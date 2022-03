Der "Fall" Kruse: Kohfeldt möchte keine Schauspieler haben

Das 2:2 bei Borussia Mönchengladbach war am Dienstag noch einmal Thema beim VfL Wolfsburg. Vor allem zwei Szenen hatten die Gemüter erhitzt.

Der "Fall" Mönchengladbach ist in Wolfsburg noch immer nicht vollends abgeschlossen. Zwei Situationen, in denen ein gezielter Sturz eines Wolfsburger Spielers dafür gesorgt hätte, dass der VfL wahrscheinlich als Sieger aus dieser Partie hervorgegangen wäre. So sieht's Trainer Florian Kohfeldt mit ein paar Tagen Abstand:

"Fall" Nummer eins: Der nicht gegebene Strafstoß an Max Kruse, obwohl dieser offensichtlich von Gegenspieler Kouadio Koné am linken Knöchel getroffen wurde. Kruse, der zunächst weiterlief und zu einem letztlich erfolglosen Solo ansetzte, zeigte später die Stollenabdrücke und schlossfolgerte für sich: "Dann muss ich einfach immer direkt fallen, dann gibt’s Elfmeter." Wie sieht's sein Trainer mit ein paar Tagen Abstand? "Ich halte meine Spieler nicht dazu an, zu fallen", erklärt Florian Kohfeldt. "Ich finde es gut, dass er versucht, die Situation zu Ende zu bringen." Aber: "Wir reden über ein glasklares 'Stempeln' auf den Knöchel im Strafraum. Im Mittelfeld gibt's dafür auf jeden Fall Gelb." Nun gab es nichts. Auch wenn er seine Spieler nicht fallen sehen will, sieht Kohfeldt die Problematik darin, dass die Schiedsrichter die Akteure mit derartigen Entscheidungen zum Schauspielern zwingen. "Das, was am Wochenende passiert ist, legt die Thematik nahe, dass man es machen sollte, um Elfmeter zu bekommen", sagt der Trainer, der damit nicht glücklich ist. Denn: "Das ist nicht gesund für den Fußball."

"Fall" Nummer zwei: Es war eine weitere Schlüsselszene in Gladbach. Nach einem "Ringkampf" zwischen Maxence Lacroix und Borussia-Angreifer Marcus Thuram rettete der Wolfsburger in der Not mit der Hand - und sah Rot. Was nicht nur eine Ein-Spiel-Sperre für den Franzosen nach sich zieht, sondern, so hofft es Kohfeldt, auch einen Lerneffekt. "Er darf die Hand unter gar keinen Umständen nehmen. So gibt er dem Schiedsrichter erst die Möglichkeit, diese Entscheidung zu fällen." Im Zweifelsfall hätte der VfL-Verteidiger Gegenspieler Thuram lieber durchlaufen lassen. "Selbst wenn er das 2:2 schießt", so Kohfeldt, "spiele ich es lieber mit elf gegen elf zu Ende." Die Forderung des Trainers an seinen Abwehrmann: "Da muss er reifer werden. Das hat nichts mit Kritik an Maxence zu tun. Mir geht es darum, dass er daraus etwas lernt." Diesen Entwicklungsschritt gehe Lacroix in dieser Spielzeit. "Das ist vollkommen normal, wir vergessen, wie jung er noch ist." Wäre der 21-Jährige also einfach nur gefallen, wahrscheinlich hätte es einen Freistoß für ihn gegeben. So aber fehlt Lacroix am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Union Berlin. "Ich bin froh", sagt Kohfeldt, "dass er nur ein Spiel raus ist, und finde, dass es trotzdem ein Spiel zu viel ist."