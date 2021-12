Der Fall Koch/Steinhaus-Webb: Ethiker kontra Ethiker

Am gestrigen Donnerstag tat der DFB in einer schmallippigen Presseerklärung kund, dass das Ethikverfahren gegen den Interimspräsidenten Dr. Rainer Koch eingestellt wurde. Offenbar sah die Ethikkammer des Sportgerichts sich deshalb dazu veranlasst, selbst nochmal Stellung zu beziehen.

In ihrem Statement, das dem kicker vorliegt, bestätigte die Ethikkammer des Sportgerichts - nicht zu verwechseln mit der im Sommer unter dubiosen Umständen neu aufgestellten Ethikkommission - ihre Zustimmung zur Verfahrenseinstellung gegen Koch. Sie ergänzen aber, dass dies nur passiert sei "mit der Maßgabe, dass Dr. Rainer Koch ein Hinweis erteilt wird, dass das festgestellte Verhalten unethisch gewesen ist und im Wiederholungsfall eine Anklageerhebung erfolgen kann." Ein Hinweis, der in der Mitteilung des Verbandes fehlt.

Koch hatte Ende Mai eine Telefonschalte zwischen einem Journalisten und Bibiana Steinhaus-Webb als Vertreterin der Frauen-Initiative "Fußball kann mehr" arrangiert. Darin habe er die ehemalige Spitzenschiedsrichterin aufgefordert, gegenüber dem Journalisten eine Erklärung abzugeben, "wodurch sich diese unangemessen unter Druck gesetzt fühlte", so die Ethikkammer, bestehend aus Dr. Holger Schindler (Vorsitzender), Dr. Wolfgang Otten (Beisitzer) und Michael Emde (Beisitzer).

Am 1. November fasste das Trio einen Beschluss, der der Einstellung zugrunde lag, da ein strafrechtlich vorwerfbares Verhalten Kochs nicht erkennbar sei. "Allerdings sieht die Ethikkammer in der überraschenden, weil zuvor nicht angekündigten und damit aufgezwungenen Einbindung von Frau Steinhaus-Webb in ein Dreiergespräch mit anschließender Aufforderung zur Abgabe von Erklärungen gegenüber einem Pressemitarbeiter einen Verstoß gegen die sich aus dem Ethik-Kodex des DFB ergebende Verpflichtung zum Fairplay und dem korrekten Umgang miteinander. Das Aufoktroyieren eines Gesprächs mit einem Journalisten enthalte einen Mangel an Respekt gegenüber der freien Wahl von Gesprächspartnern und Gesprächsinhalten", urteilt das Trio. Da sich Koch mit Schreiben vom 20. Juni entschuldigt habe und auch Steinhaus-Webb den Sachverhalt als erledigt ansah, stimmte man der Einstellung zu. "Die Art und Weise der Gesprächseinbindung von Frau Steinhaus-Webb stelle allerdings unethisches Verhalten dar. Das habe im Tenor der Einstellungsentscheidung seinen Ausdruck zu finden", stellte die Ethikkammer klar. Da dies jedoch in der Mitteilung des DFB mit keiner Silbe auftaucht, sahen sich Schindler, Otten und Emde bemüßigt, ihre Sicht der Dinge zu publizieren - mutmaßlich auch, um sich klar von der Ethikkommission zu distanzieren.