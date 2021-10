Der Fall Bredlow macht Mangala Hoffnung

Nach dem positiven Corona-Test vom vergangenen Donnerstag wurde Orel Mangala jetzt zweimal in Folge negativ getestet. Es besteht die Hoffnung, dass sich Stuttgarts Mittelfeldmann, wie zuletzt Fabian Bredlow, bis zur Wochenmitte freitesten und am Sonntag gegen Union spielen kann.

Die Nachricht vom positiven Testergebnis des Belgiers traf die Schwaben vor der schwren Partie in Gladbach wie aus heiterem Himmel. Allerdings drehte die gedrückte Stimmung recht schnell. Nach dem am Freitag vermeldeten Ergebnis wurde Mangala erneut getestet: diesmal negativ.

Ein weiterer Test am Montag brachte am Dienstag erneut ein negatives Ergebnis zutage und nährt jetzt die Hoffnung, dass Mangala sich ohne Symptome und nach fünf Tagen inklusive negativer Testergebnisse in Folge freitesten kann.

Das würde bedeuten, dass der Mittelfeldspieler im Idealfall in Absprache mit dem Stuttgarter Gesundheitsamt bereits am Mittwoch die häusliche Isolation verlassen und möglichweise wieder am Training teilnehmen darf. Ähnlich wie zuletzt Fabian Bredlow, der symptomfrei und in Serie negativ getestet wurde und grünes Licht für einen Einsatz in Gladbach erhalten hat.