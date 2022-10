Der Faktor Millot

Gegen den VfL Bochum zauberte Silas, gegen Arminia Bielefeld spielten Borna Sosa und Chris Führich groß auf. Ein ganz entscheidender Faktor aber in den beiden siegreichen Stuttgarter Partien war Enzo Millot.

Es dauerte keine 120 Minuten, da konnte Christian Gamboa ein Lied davon singen, mit welchem Gift Enzo Millot am vergangenen Samstagnachmittag in die Zweikämpfe gehen würde. Der VfB-Mittelfeldmann hatte dem Bochumer Rechtsverteidiger den Ball kompromisslos abgerungen. Zwar vertändelte Luca Pfeiffer, doch Millots Zweikampf war ein Signal an die Gäste - die am Ende mit 1:4 die Heimreise antraten.

Bis zu seiner Auswechslung bot der 20-Jährige eine hervorragende Leistung. Nicht nur in Sachen Balleroberung stach Millot heraus, auch seine Tiefenläufe rissen immer wieder Lücken in die Abwehr. Dazu legte der Franzose eine beeindruckende Handlungsschnelligkeit an den Tag. Nur vier Tage später, im DFB-Pokal gegen Bielefeld, begann Millot anstelle des linken Halbraums in Abwesenheit Naouirou Ahamadas auf der Halbrechten. Seiner Leistung gegen die Ostwestfalen, die der VfB im DFB-Pokal mit 0:6 nach Hause schickte, tat diese kleine Umstellung keinen Abbruch. Wieder war Millot ein enorm wichtiger Faktor im VfB-Spiel, das unter Interimstrainer Michael Wimmer mit einer zuletzt nicht gekannten Leichtigkeit daherkommt.

Mislintat lobt Millot

"Es war ein angeschlagenes Bielefeld, das darf man nicht vergessen", warnt zu Recht Sven Mislintat. Allerdings weiß der Sportdirektor, bezogen auf Bochum und die Arminen: "Zehn Tore musst du erstmal machen, egal gegen welche Gegner aus Bundesliga und 2. Liga." Und auch für Millot hatte der 49-Jährige ein Lob parat: "Wie gut gerade Enzo unserem Spiel tut, hat man schon gegen Bochum gesehen und auch jetzt." Einen Seitenhieb gegen Kritiker konnte sich Mislintat in seiner Funktion als Kaderplaner dabei nicht verkneifen: "Es wurde viel über Zehner gesprochen, dass dieser Kader einen Zehner gebrauchen kann. Das Schöne ist: Wir haben ihn schon."

Allerdings stellt sich dann die Frage, weshalb Millot bislang kaum eine Rolle gespielt hat in dieser Saison. Unter Pellegrino Matarazzo kam das 66-Kilogramm-Leichtgewicht lediglich als Joker zum Zuge in der laufenden Serie. In der aktuellen Form ist Millot aber als Einwechseloption verschenkt, dafür tut er dem VfB-Spiel zu gut und dem Gegner trotz seiner eher geringen Physis mit seiner hohen Grundaggressivität zu weh. Ein Aspekt, der ihn auch für das Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Borussia Dortmund zu einem heißen Startelfkandidaten macht. Vielleicht belohnt sich Millot dann - gegen Bielefeld sollte es nur der Pfosten sein.