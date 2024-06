Der Faktor Härte, Draisaitls Check und Maurices "Oprah"-Gefühle

Mit 0:2 liegen die Edmonton Oilers in der Finalserie um den Stanley Cup 2024 zurück. Nun geht es nach zwei Partien in Florida ins rund 4000 Kilometer entfernte Westkanada. Leon Draisaitl & Co. stehen nun arg unter Druck.

Nie in der Geschichte des nordamerikanischen Profi-Sports lagen zwei Finalorte weiter auseinander als das bei Fort Lauderdale in Ostflorida gelegene Sunrise, in dem die ersten beiden Finalspiele der NHL-Playoffs stattfanden, und Edmonton. Viel Zeit also für die Oilers, um auf der Heimreise über die beiden Auftaktniederlagen bei den Panthers nachzudenken und daraus Schlüsse für die kommenden beiden Heimspiele zu ziehen.

Vor allen Dinge die normalerweise so durchschlagskräftige Offensive ist es, die den Oilers bislang Sorgen bereitet. Nur im allersten Drittel der Finalserie in Spiel eins (0:3) dominierte Edmonton fast nach Belieben, lag aber dennoch zurück - und kam anschließend nicht am formidabel parierenden Sergei Bobrovsky vorbei. In Spiel zwei (1:4) gelang es den Panthers in einer engen Partie, Edmontons Aufbauspiel empfindlich zu stören, sodass der russische Keeper diesmal - abgesehen vom bislang einzigen Oilers-Tor der Serie durch Matthias Ekholm - gar nicht allzu oft ernsthaft getestet wurde.

Knoblauch: "Strafen haben Spielfluss gestört"

Und dann gibt es in der Serie ja noch den Faktor Härte. Schon 2023 auf dem Weg zum Finaleinzug war Floridas Intensität und kompromissloses Zweikampfverhalten gefürchtet. Die Oilers versuchen dagegenzuhalten, wobei der Schuss in Spiel zwei eher nach hinten losging.

Recht früh erhielt Warren Foegele nach einem riskanten Check gegen Eetu Luostarinen, der allerdings weiterspielen konnte, mit einer Fünf- plus Spieldauerstrafe in die Kabine. "Wir haben ihn und seinen Speed vermisst, hatten so auch keine vier Reihen mehr", meinte Head Coach Kris Knoblauch nach der Partie.

Das ist nicht die Oprah-Winfrey-Show. Meine Gefühle spielen keine Rolle. Paul Maurice, Coach der Florida Panthers

Allgemein habe "die Anzahl der Strafzeiten den Spielfluss ein wenig gestört", erklärte der Oilers-Coach weiter. "Wir haben es dadurch nicht mehr so gut geschafft wie in Spiel eins, den Puck im Aufbau in die gegnerische Zone zu bringen", so Knoblauch.

Draisaitl nach Foul an Barkov: "Es war einfach ein Bodycheck"

Viel diskutiert war auch ein heftiger Check von Draisaitl gegen Aleksander Barkov in der 51. Minute. Der Deutsche hatte den Panthers-Kapitän mit dem Ellbogen heftig im Kieferbereich getroffen, wobei auch die Füße von Draisaitl das Eis verlassen hatten. Die Referees dachten dabei offenbar zumindest kurzfristig erneut über eine große Strafe nach. Es blieb aber bei zwei Minuten, die Florida allerdings zum letztlich vorentscheidenden 3:1 nutzte.

"Es war einfach ein Bodycheck. Ich denke nicht, dass daran etwas schmutzig war. Vielleicht habe ich ihn etwas weit oben getroffen, aber sicher nicht aus Absicht oder um ihn zu verletzen", kommentierte Draisaitl die Szene selbst. Floridas Coach Paul Maurice mochte sich zur Szene selbst nicht äußern und beantwortete die Frage nach seinem Gefühl bei den Bildern von Draisaitls Check an Barkov wie folgt: "Das ist nicht die Oprah-Winfrey-Show. Meine Gefühle spielen keine Rolle."

Panthers bangen um Barkov - Nurse und Kane nicht im Training

Harte Aktionen - aber auch unglückliche - und ihre Folgen nehmen somit längst Einfluss auf den Verlauf der Finalserie. Floridas Aaron Ekblad knickte mit dem Knöchel böse um, als Connor McDavid ihm nach einem Zweikampf unabsichtlich auf das Bein fiel. Der wichtige Defensivspieler kehrte aber schnell auf das Eis zurück. Barkovs Einsatz in Spiel drei ist noch unklar.

Auch Edmontons Darnell Nurse verletzte sich früh in Spiel zwei, erhielt anschließend nur noch wenige Kurzeinsätze. Weder er, noch der ohnehin angeschlagene Evander Kane trainierten am Mittwoch. Ihre Einsätze sind ebenfalls offen. So oder so ist für Spiel drei, in dem die Oilers-Fans erstmals seit 2006 wieder in den Genuss eines Finalheimspiels kommen werden, klar: Für ein Comeback braucht Edmonton vor allem eines - Tore.