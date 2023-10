Der Faktor Amon-Ra und das Tua-Hurts-Wiedersehen: Jetzt "Icing the kicker" hören!

#68: NFL Preview Week 7 - Showdown in Philly!

Am siebten Spieltag in der NFL steht ein echter Knaller ins Haus: Die Miami Dolphins reisen nach Philadelphia zu den Eagles und fordern im Ostküstenduell den Super-Bowl-Teilnehmer der letzten Saison heraus. Kucze, Detti, Michael und Grille diskutieren, welche Matchups spielentscheidend sein könnten. Hat Tua genügend Zeit gegen die Defensive Line der Eagles? Ist Philly in der Lage, Tyreek Hill und Jaylen Waddle zu stoppen? Dazu blicken die Jungs auf den Auftritt der starken Detroit Lions gegen die Baltimore Ravens und verraten euch, warum Amon-Ra St. Brown ein X-Faktor sein dürfte. Außerdem wird die Community-Frage beantwortet, welcher Coach in der laufenden Saison bislang die größte (positive) Überraschung ist. Und natürlich gibt es am Ende wieder die „Upset-Picks der Woche“. Hört rein! Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 26. Oktober. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire