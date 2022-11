Der Ex-Keeper muss gehen: Rot-Weiß Koblenz trennt sich von Reck

Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz hat sich von Cheftrainer Oliver Reck getrennt. Zwei Tage nach dem torlosen Unentschieden beim SGV Freiberg zog das Schlusslicht die Reißleine.

Der ehemalige Nationaltorhüter Oliver Reck hatte die "Elf vom Deutschen Eck" vor Saisonbeginn übernommen, nachdem er zuvor von Winter 2019 bis Sommer 2022 beim Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II an der Seitenlinie stand. Weitere Cheftrainer-Stationen für Reck, der zu seiner Zeit in 345 Bundesliga-Partien für Werder Bremen zwischen den Pfosten stand und zweimal Meister wurde, waren in der Vergangenheit MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Kickers Offenbach.

Nun ist nach nicht mal einem halben Jahr Schluss beim aktuellen Schlusslicht der Regionalliga Südwest. Zwei Tage nach dem 0:0 im Kellerduell gegen den SGV Freiberg muss der 57-jährige Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz seinen Stuhl räumen.

"Wir haben Oli als einen fachlich und charakterlich super Trainer und Menschen kennengelernt und bedanken uns für seine Arbeit, die er seit Sommer geleistet hat. Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet, aber nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen mussten wir eine Entscheidung treffen. Wir hoffen, dass ein neuer Trainer nun neue Impulse setzen kann", sagt der Sportliche Leiter von RW, Christian Noll. Recks Nachfolger soll zeitnah bekanntgegeben werden.

In der Tabelle der Regionalliga Südwest steht Rot-Weiß Koblenz nach zuletzt zwölf Partien ohne Sieg abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Ohnehin gab es in den bisher 15 absolvierten Liga-Spielen erst einen einzigen Dreier bei vier Remis. In diesem Jahr stehen noch fünf Regionalliga-Partien an für Koblenz.