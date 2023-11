Der "ewige" Simeone verlängert bei Atletico

Atletico Madrid und Diego Simeone ist zweifellos Eine Erfolgsgeschichte - und eine, die nun noch länger andauern wird.

Wie die Colchoneros am Donnerstag mitteilten, verlängerte der Argentinier seinen Vertrag um drei weitere Jahre bis 2027. Spanischen Medienberichten zufolge hat Simeone der Vertragsverlängerung zu reduzierten Bezügen zugestimmt. In Madrid zeigt man sich froh ob der Verlängerung und verweist nur allzu gerne darauf, dass man unter Simeone eine der erfolgreichsten Zeiten der Klubgeschichte durchläuft.

Seit 2011 ist der Argentinier bei Atletico in der Verantwortung, in dieser Zeit durchlebte der mittlerweile 53-Jährige Höhe und Tiefen - und feierte große Erfolge: zweimal gewann er mit den Rojiblancos die Meisterschaft (2013/14 und 2020/21), einmal den nationalen Pokal (2:1 n. V. gegen Real Madrid) und zweimal die Europa League (2011/12 gegen Athletic Bilbao und 2017/18 gegen Olympique Marseille). Zweimal führte er Madrid zudem bis ins Finale der Champions League - beide Endspiele verlor man jedoch ausgerechnet an Stadtrivale Real Madrid (1:4 -Niederlage n. V. in der Saison 2013/4 und 3:5 i. E. in der Saison 2015/16).

Starke Leistungen mit Atletico

Bereits als Spieler war Simeone bei Atletico lange aktiv, absolvierte 98 Spiele zwischen 1994 und 1997 sowie 36 zwischen 2003 und 2005. Das ist aber kein Vergleich zu dem, was er als Coach erreicht hat. In der vergangenen Saison übertrumpfte er Luis Aragones als Rekord-Trainer des Klubs. Bis zum heutigen Tag stand "El Cholo" in 642 Partien von Atletico Madrid an der Außenlinie - 380 davon wurden gewonnen.

Konstanz ist das große Stichwort: Seit seiner Amtsübernahme qualifizierte sich Atletico jedes Jahr aufs Neue für die Königsklasse - eine Errungenschaft, die in den vergangenen elf Jahren ansonsten nur Bayern München, Real Marid, dem FC Barcelona, Manchester City und Paris St. Germain geglückt war.

Aktuell läuft Atletico in La Liga der Musik ein wenig hinterher, belegt mit sechs Punkten Rückstand auf Sensationsspitzenreiter Girona (31 Punkte) Platz vier der Tabelle, hinter den Dauerrivalen Real Madrid (29) und FC Barcelona (27). In der Champions League befindet man sich nach vier Spieltagen mit acht Punkten auf Platz 1 der Gruppe E, vor Lazio Rom (7), Feyenoord Rotterdam (6) und Celtic Glasgow (1).