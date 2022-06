"Der ewige Hans": Füchse verlängern mit Lindberg

Er ist 40, aber noch immer in Topform. Deshalb war für die Füchse Berlin und Hans Lindberg schnell klar, den im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Lindberg spielt seit 2016 für die Füchse und konnte in dieser Zeit einmal den IHF Super Globe gewinnen. In der laufenden Saison führt der Däne, Weltmeister von 2019, die Torschützenliste in der Bundesliga mit 217 Toren an. Zuvor hatte der Rechtsaußen neun Jahre beim HSV Hamburg gespielt und dort unter anderem die Champions League gewonnen.

"Hans ist für den Verein mehr als ein Spieler. Er ist für uns eine Identifikationsfigur geworden, der wie kaum ein anderer Sportler Werte lebt", sagte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning.

Er ist wie ein guter Wein. Kretzschmar über Lindberg

Und Sportvorstand Stefan Kretzschmar schwärmte: "Hans Lindberg ist für mich ein Phänomen. Er ist wie ein guter Wein, ich habe das Gefühl, er wird jedes Jahr noch besser."

Lindberg selbst, mit 2734 Toren aktueller Dritter der ewigen Torschützenliste der Handball-Bundesliga, dazu Rekord-Siebenmeterschütze, unterstrich: "Wie jeder weiß, fühle ich mich sehr wohl in Berlin und solange ich fit bin, will ich diese Möglichkeit auch nutzen, hier Erfolge zu feiern."