Der erste Neue: Haching leiht Schifferl aus

Nun hat Unterhaching also doch noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die SpVgg hat sich mit Raphael Schifferl vom österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC verstärkt.

Eine Woche vor dem Start der 3. Liga am 4. August mit der Partie Hallescher FC gegen Rot-Weiss Essen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) hat nun auch der letzte Drittligist einen Eintrag auf der Seite der Zugänge: Die SpVgg Unterhaching hat am Freitag mit Raphael Schifferl den ersten Neuzugang nach dem Aufstieg präsentiert.

Der 23-Jährige kommt vom österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC, die Hachinger haben den Abwehrspieler für ein Jahr ausgeliehen. Laut SpVgg-Angaben "ist der österreichische Erstligist der Spielvereinigung sehr entgegengekommen".

Der Österreicher durfte sich zuletzt als Testspieler in Unterhaching beweisen und wurde für gut befunden. "Er hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er uns weiterhelfen kann", erklärte Trainer Marc Unterberger. Der freut sich, "dass wir mit Raphael nochmal eine zusätzliche Option in der Innenverteidigung bekommen haben".

Einsätze in der Bundesliga in Österreich

Eine, die schon 18 Spiele in der Bundesliga in Österreich für den WAC vorweisen kann und auch 26 Partien in der 2. österreichischen Liga im Trikot der Young Violets Austria Wien.