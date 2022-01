Der Erfolg spricht für sich: Trainer-Trio verlängert bei der SSVg Velbert bis 2023

Noch vor dem Start der Rückrunde hat die SSVg Velbert mit dem gesamten Trainerteam um ein weiteres Jahr verlängert.

Die SSVg Velbert spielt bisher einer makellose Saison. Nach 16 Spielen in der Oberliga Niederrhein thront die SSVg ungeschlagen an der Tabellenspitze. Kein Wunder also, dass die Vereinsführung an diesem Erfolgs-Konzept festhalten möchte und mit dem gesamten Trainerteam - dieses beinhaltet Cheftrainer Hüzeyfe Dogan, Co-Trainer Timo Aschenbach und Torwarttrainer Björn Kreil - um eine weitere Saison verlängert hat.

Verträge für die Ober- und Regionalliga

Erst im vergangenen März wurde Dogan in Velbert zum Cheftrainer ernannt. In der Sommerpause wurde der Trainerstab dann mit dem in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildeten Co-Trainer Timo Aschenbach und Torwarttrainer Björn Kreil komplettiert. Nun erhält das gesamte Trainerteam neue Arbeitspapiere, die sowohl für die Ober- als auch Regionalliga gelten.

"Die Gespräche mit dem Trainerteam waren schnell zielführend und wir kamen rasch zum obligatorischen Handschlag", wird Oliver Kuhn, erster Vorsitzender der SSVg Velbert, auf der Vereinshomepage zitiert. Auch Cheftrainer Dogan freut sich auf seine weitere Zukunft in Velbert. "Wir spielen gerade eine wirklich gute Saison und das ist der Verdienst jedes Einzelnen in der Mannschaft und im Funktionsteam. Ich glaube, ich kann für meine Trainerkollegen sprechen, wenn ich sage, es macht richtig Spaß in diesem großartigen Stadion mit seiner Infrastruktur und einem so tollen Team trainieren zu können."