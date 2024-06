"Der Erfolg gab ihm Recht": Wegbegleiter würdigen Karl-Heinz Feldkamp

Über 35 Jahre hat Karl-Heinz "Kalli" Feldkamp als Trainer an der Seitenlinie verbracht und führte unter anderem den 1. FC Kaiserslautern zur Meisterschaft sowie zum DFB-Pokal-Sieg. Anlässlich seines 90. Geburtstags würdigen langjährige Wegbegleiter die "Vertrauens- und Respektsperson".

Rudi Bommer ...

... spielte von 1985 bis 1987 bei Bayer 05 Uerdingen unter Feldkamp:

"An Kalli habe ich viele tolle Erinnerungen - und ich freue mich sehr, dass er immer noch topfit ist. Er war für uns Respekts-, aber auch Vertrauensperson. Ob sportlich oder privat konnte man jedes Problem offen mit ihm besprechen und sich immer sicher sein: Das bleibt in der Kabine und wird nicht gegen dich verwendet. Kalli hätte sich nie auf Kosten eines Spielers oder der Mannschaft persönlich profiliert.

Karl-Heinz Feldkamp wird 90 Das ausführliche Interview zum Geburtstag

Charakteristisch für ihn als Fußballlehrer war, dass er sehr großen Wert auf eine zentrale Achse gelegt hat, vom Torwart bis zum Mittelstürmer. Daran habe ich mich als Trainer später auch orientiert. Vom Typ her war er ein Motivator, der alle Tonarten beherrscht hat. Bei unserem legendären 7:3 mit Uerdingen gegen Dresden blieb er beim Stand von 1:3 in der Pause ganz besonnen. Sein Auftrag an uns war, dass wir jetzt bloß nicht komplett auseinander fallen sollten. Das hat ganz gut geklappt."

Er war für mich ein wegweisender Trainer. Friedhelm Funkel

Friedhelm Funkel ...

... spielte von 1980 bis 1982 beim 1. FC Kaiserslautern sowie von 1984 bis 1987 bei Bayer 05 Uerdingen unter Feldkamp - inklusive DFB-Pokalsieg 1985.

"Über Kalli könnte ich stundenlang erzählen. Er ist eine herausragende Persönlichkeit mit der unglaublichen Fähigkeit, auf Menschen einzugehen. Wie er Spieler behandelt, motiviert und heiß gemacht hat sowie Emotionen zeigte, dabei aber nie die Menschlichkeit vergessen hat - das war wirklich bewundernswert. Da habe ich in den fünf Jahren, die ich mit ihm zusammenarbeiten durfte, wirklich viel von ihm gelernt. Er war für mich ein wegweisender Trainer. Egal in welcher Situation wir waren, er hat immer die Kontenance behalten. Er hat immer versucht, positiv voranzugehen.

Bis zum heutigen Tage ist er auch was der Älterwerden angeht ein Vorbild für mich. Wir haben uns beim Pokalfinale in Berlin leider nicht sehen können, was ich sehr schade fand, aber haben direkt danach miteinander telefoniert und eine Sache fest vereinbart: Ich werde ihn irgendwann in diesem Jahr in Marbella besuchen. Dort werden wir dann Tennis spielen, das macht er immer noch zwei bis drei Mal in der Woche. Das ist fantastisch, eigentlich unfassbar in diesem Alter. Ich freue mich darauf, ihm diesen Wunsch, gegen mich zu spielen, erfüllen zu können."

Wolfgang Funkel ...

... spielte von 1984 bis 1987 bei Bayer 05 Uerdingen sowie 1991 bis 1992 beim 1. FC Kaiserslautern unter Feldkamp - inklusive DFB-Pokalsieg 1985.

"Karl-Heinz Feldkamp habe ich zufällig wieder beim Pokalfinale in Berlin getroffen. Das war sensationell - nach so vielen Jahren. Feldkamp war ja mein erster Trainer im Profibereich, nachdem er mich 1984 mit 26 Jahren nach Uerdingen geholt hatte. Er hatte damals schon einiges hinter sich und eine Aura, deswegen habe ich immer zu ihm aufgeschaut -, obwohl er kleiner ist als ich.

Feldkamp hatte gehörig Feuer im Hintern, war ein echtes Stehaufmännchen und stand bei den Spielen mit einem Fuß immer im Feld. Wenn er dann mal etwas sagte, war sofort auch Ruhe in der Kabine, aber insgesamt konnte man mit ihm immer gut diskutieren - wobei es natürlich auch immer einfach ist, wenn es gut läuft, was es in Uerdingen tat.

Vor den Spielen schliefen die Spieler immer im Teamhotel, Feldkamp fuhr dann abends aber nach Hause zu seiner Frau. Wir haben das dann oft genutzt und sind noch für ein Stündchen in die Diskothek unten im Hotel. Ob er das wusste, weiß ich nicht, aber kontrolliert hat er es eben auch nicht.

Ich folgte ihm dann 1991 nach Kaiserslautern, ein Jahr später wollte er mich sogar mit zu Galatasaray nach Istanbul holen. Kaiserslautern ließ mich aber nicht gehen. Ob ich ihm gefolgt wäre, weiß ich nicht, aber die Zeit unter ihm war eine wirklich tolle und ich freue mich sehr, dass er heute noch so fit ist."

Als Spieler habe ich ihn mitunter für sein Training verflucht. Als Trainer habe ich später gemerkt: Kalli hatte alles richtig gemacht Wolfgang Wolf

Wolfgang Wolf ...

... spielte von 1978 bis 1982 unter Feldkamp beim 1. FC Kaiserslautern.

"Kalli Feldkamp hat mich in Kaiserslautern zum Profi gemacht, ihm habe ich alles zu verdanken. Und es ist mir eine Ehre, bis heute mit ihm und seiner Frau Helma so gut befreundet zu sein. Wir sehen uns noch mehrmals im Jahr. Als Spieler habe ich ihn mitunter für sein Training verflucht. Als Trainer habe ich später gemerkt: Kalli hatte alles richtig gemacht. Nicht nur sportlich, sondern auch im menschlichen Umgang. Er war für uns eine absolute Respekts- und zugleich Vertrauensperson.

Unser Spiel schlechthin war natürlich das 5:0 mit dem FCK gegen Real Madrid im UEFA-Cup-Viertelfinale 1982. Morgens um 10 Uhr hat uns Kalli noch trainieren lassen - eine Stunde lang Mann gegen den Mann über den ganzen Platz. Wir waren so kaputt, dass wir gar nicht richtig zu Mittag essen konnten. Abends hat er dann nur wenig gesagt: "Zeigt ihnen, dass wir der FCK sind. Geht raus und fresst sie auf." Dazu hat er eine Zahl an die Tafel geschrieben - unsere Prämie fürs Weiterkommen. Wir sind dann von Anfang an voll vorne drauf gegangen - hohes Pressing, wie man heute sagen würde. Und wir haben Real tatsächlich aufgefressen. Der Erfolg gab Kalli Recht, wie so oft."