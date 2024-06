Der Erbe Gisdols: Reis wird Trainer bei Samsunspor

Thomas Reis ist der neue Trainer von Samsunspor. Beim türkischen Erstligisten folgt der 50-Jährige auf Markus Gisdol, der sich mit dem Klassenerhalt aus der Hafenstadt verabschiedete.

In Samsun wird auch in der kommenden Saison Erstliga-Fußball gespielt - und daran hatte Markus Gisdol großen Anteil. Der 54 Jahre alte Schwabe, der in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim, dem Hamburger SV sowie dem 1. FC Köln Trainer war, übernahm das sieglose Samsunspor im Oktober 2023 auf dem letzten Platz und führte es dank 42 Punkten in 31 Spielen zum Klassenerhalt im türkischen Oberhaus.

Mit Sprechgesängen und Choreographien huldigten die Fans ihrem Chefcoach, der in der Hafenstadt Euphorie auslöste. Nach erfüllter Mission entschied sich Gisdol jedoch gegen einen Verbleib an der Schwarzmeerküste. "Ich kam als Fremder und gehe als Freund", schrieb er zum Abschied auf der Plattform Instagram, wo sich Samsunspor "unendlich" bei seinem "geliebten Trainer" bedankte.

Die Vereinsverantwortlichen verfolgen nun weiterhin den eingeschlagenen Weg und setzen erneut auf einen deutschen Trainer. Thomas Reis, der im vergangenen Herbst nach nur einem Jahr beim FC Schalke 04 entlassen wurde, unterschrieb am Mittwoch einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit bei Samsunspor.

"Ich werde mein Bestes geben, um unsere Mannschaft zum Erfolg zu führen. Ich glaube, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans große Erfolge erzielen werden", gab sich Reis bei seiner Vorstellung in Samsun zuversichtlich. Dort erhofft man sich vom neuen Coach insbesondere die Einbindung junger Spieler, wie es in einer Mitteilung heißt.