Der Entwickler: Wie Marcel Rapp Kiel auf Bundesliga-Kurs bringt

Mit Holstein Kiel kann Marcel Rapp (44) am Samstagabend vorübergehend die Tabellenführung der 2. Liga übernehmen. Im Hoffenheimer Nachwuchs brachte der Trainer Talente voran, in Kiel gelingt ihm dies sogar mit Routiniers. Auch er selbst macht Schritte.

Das Verlangen, andere und sich selbst zu entwickeln, entspringt seiner eigenen, eher überschaubaren Spielerlaufbahn. "Ich habe wirklich alles gegeben, um eine große Karriere zu machen", sagt Marcel Rapp, "ich hatte einen brutalen Ehrgeiz, habe immer alles rausgeholt und mehr gemacht als andere. In den Bereichen wie Einsatz, Eigenverantwortung, Eigenmotivation, bewusst trainieren, war ich schon außergewöhnlich. Aber ich war nicht gut genug."

Den Profi Rapp mit neun Zweitligaspielen für Karlsruhe und Oberhausen hat der Trainer Rapp mit nun rund zwei Jahren in Kiel bereits deutlich übertroffen - Branchenkenner und Wegbegleiter indes sind sicher, dass der Weg des 44-Jährigen noch weiter nach oben führen wird. Weil Entwicklung seine Königsdisziplin bleibt.

Mutzel lobt Rapps Entwicklungsansatz

Michael Mutzel war in Hoffenheim der erste Vorgesetzte des Jungtrainers Rapp. Der heutige Bielefelder Geschäftsführer war Sportlicher Leiter, als sein einstiger Mitspieler die U 16 von 1899 übernommen hat. "Ich hatte schnell ein Gefühl dafür, dass Marcel seinen Weg als Cheftrainer gehen wird", sagt Mutzel. "Er hat den Begriff Entwicklung nicht nur gepredigt, sondern auch gelebt. Und zwar in allen Bereichen.

Es war auffällig, dass es ihm im Nachwuchs nicht primär darum ging, um jeden Preis Spiele zu gewinnen, sondern darum, jedes einzelne Talent weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse haben trotzdem gestimmt, weil er auch abseits des Platzes immer Dinge anschieben wollte. Sein Naturell ist: Wenn etwas gut läuft, dann schaut er, wo es noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt." Das, sagt Mutzel, gelte auch für Rapps Ansprüche an sich selbst: "Er war immer offen für Feedback, um sich selbst weiterentwickeln zu können."

Stöver über Rapps Verpflichtung: "Alle Parameter passten"

Uwe Stöver hatte im Oktober 2021 den Mut, inmitten der bisher größten sportlichen Schieflage in der Kieler Zweitliga-Geschichte auf Rapp und den Faktor Entwicklung zu setzen. Die Störche hatten zuvor unter dem Trainer-Eigengewächs Ole Werner zum Höhenflug angesetzt, waren nach dem dramatisch verpassten Bundesliga-Aufstieg und dem anschließenden Verlust etlicher Leistungsträger aber auf Platz 15 aufgeschlagen. Da alle Verantwortlichen davon überzeugt waren, nach Werners Abgang keinen Feuerwehrmann zu installieren, geriet der Hoffenheimer Nachwuchscoach zwangsläufig ins Visier.

Dieser hatte unter anderem unterhalb von Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco gearbeitet, das eigene Vorankommen jedoch nie so stringent vorangetrieben wie die heutigen Nationaltrainer von Deutschland und Belgien. "Wir wollten einen jungen und perspektivisch interessanten Trainer", sagt der im Sommer scheidende Holstein-Geschäftsführer Stöver, "und wir wussten, dass Marcel in allen für uns wesentlichen Bereichen Qualitäten hat. In den Gesprächen bestätigte sich dann, dass alle Parameter passten."

Und in der darauffolgenden Zusammenarbeit erst recht. Rapp stabilisierte den 15. der 2. Liga, führte die Kieler noch auf Rang 9 und in der schwierigen vorangegangenen Saison des Übergangs auf Platz 8. Der gebürtige Pforzheimer musste in seiner ersten kompletten Spielzeit als Profitrainer eine Mannschaft anleiten, von der früh klar war, dass sie eine Generalüberholung benötigt und keine Zukunft hat.

Fabian Reese, jetzt bei Hertha, war ein Teil dieser Gruppe und adelt Rapp regelrecht für dessen Umgang mit der Situation. "Er schafft es durch seine Art immer, die Distanz zum Spieler nicht zu groß werden zu lassen und immer einen Dialog auch abseits des Platzes herzustellen." Mit diesem Führungsstil verlor er auch Spieler nicht, die anders als Reese, jetzt umjubelter Leistungsträger eines großen Klubs, nicht vor einem beruflichen Aufstieg standen.

Hertha-Liebling Reese adelt seinen Ex-Trainer als Bessermacher

Seit diesem Sommer kann Rapp an der Förde das tun, was ihm am besten liegt: entwickeln. Holsteins Umbruch fiel gewaltig aus, die Verjüngung war drastisch, und Stöver rühmt: "Das war in der Größe kein leichtes Unterfangen, aber Marcel hatte von Beginn an die Überzeugung und Freude auf etwas Neues. Diese Bereitschaft für Veränderung und Entwicklung ist aus meiner Sicht ganz entscheidend."

Und bekanntermaßen ein Wesensmerkmal des früheren U-20-Nationalverteidigers. "Er lebt jeden Tag die Bereitschaft vor, alles aus sich herausholen zu wollen, und arbeitet immer am Leistungslimit", sagt Reese, "er besitzt eine moderne und innovative Ansicht von Fußball, ohne die Basics und die physische Arbeit zu vernachlässigen." Berlins neuer Liebling zeigt sich gar "dankbar, dass ich unter ihm trainieren konnte. Denn er ist ein Trainer, der Spieler verlässlich besser macht".

Den Nachweis für Reeses These erbringt Rapp aktuell nicht nur bei den Holstein-Talenten wie Colin Kleine-Bekel (20) oder Tom Rothe (19), sondern auch bei jenen Profis, die schon einiges erlebt haben in ihrer Karriere: Fiete Arp etwa ist erst 23, hat aber schon die gesamte Bandbreite vom nach oben geschossenen Kometen bis hin zum gefallenen Star kennengelernt. Er durchläuft unter Rapp einen nachhaltigen Stabilisierungsprozess. "Ich habe das Gefühl, dass ich wieder auf dem Weg zu dem Spieler bin, der ich sein will." Eine wahre Leistungsexplosion erlebt auch Lewis Holtby, immerhin schon 33. "Dass unser Trainer auch etablierte Profis weiterentwickeln kann, ist offensichtlich", sagt Stöver.

Sein Weg wird sicher weiter nach oben gehen. Christoph Baumgartner

Leipzigs Christoph Baumgartner, unter Rapp in Hoffenheim Meister mit der U 19, führt das auf diese Fähigkeit des Trainers zurück: "Er hat ein gutes Gespür für eine Mannschaft und einzelne Charaktere." Hinzu kommt: Rapp fordert viel, nicht zuletzt ein Höchstmaß an taktischer Flexibilität. Für ihn selbst ist nicht entscheidend, ob Holstein etwa im Dreier- oder Viererverbund verteidigt: "Wir stehen oben in der Tabelle, weil wir so spielen, wie wir spielen. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass die Jungs genau wissen, was sie zu tun haben. Unsere Idee ist stets die gleiche, egal, ob da drei, vier, fünf oder sechs Spieler in der letzten Kette spielen."

Der 24-jährige Baumgartner, mittlerweile längst zum österreichischen Nationalspieler aufgestiegen, hat sich in Bezug auf seinen Ex-Trainer bereits festgelegt: "Sein Weg wird sicher weiter nach oben gehen." Dieses Mal womöglich tatsächlich in Richtung einer großen Karriere.