Der entspannte Herr Füllkrug: "Ich trage keinen Rucksack"

Das Ausscheiden im DFB-Pokal und die Auftaktniederlage in der Bundesliga sieht Niclas Füllkrug bis dato eher gelassen - und das würde auch bei einem weiteren Negativergebnis so bleiben.

Niclas Füllkrug wiederholt sich, als er die sportliche Lage beim SV Werder Bremen einschätzen soll: "Ich finde, das sind zwei Spiele, die schwierig zu bewerten sind", sagt der Nationalstürmer, zweimal. Zum einen wäre da ja das 2:3-Pokalaus bei Drittligist Viktoria Köln vor einer Woche, angesichts einer Roten Karte für Amos Pieper, "sind wir da 80 Minuten in Unterzahl", erinnert der 30-Jährige - und dann war da am Freitag die 0:4-Liganiederlage gegen die Bayern, die allerdings "sehr gierig" gewesen seien, "nachdem sie im Supercup 0:3 verloren haben", berichtet Füllkrug, "sie wollten eine Reaktion zeigen".

Den Bremern fiel es somit wiederum umso schwerer, auch ihrerseits eine Reaktion auf die Leistung der Vorwoche zeigen zu können; der Werder-Angreifer hatte da ja insbesondere das Defensivverhalten seiner Mannschaft harsch kritisiert ("Extrem ausgedrückt, sind wir bekannt doof im Verteidigen und kriegen drei Gegentore gegen einen Drittligisten"). Ob denn zumindest in dieser Hinsicht eine Besserung zu erkennen gewesen war gegen die Bayern, wurde Füllkrug also gefragt.

Füllkrug: "Trotzdem ist da Luft nach oben"

Dessen Antwort fiel zwar vergleichsweise wohlwollend aus: "Ich kann nur sagen, wir haben sehr intensiv gespielt und haben alles versucht. Wir waren in dem Sinne diszipliniert, dass wir alles wegverteidigen wollten. Aber gegen die Bayern weiß man dann manchmal nicht, was am Ende dabei rauskommt. Das hängt auch von deren Tag ab." Doch angesichts der vier Gegentreffer konnte der Stürmer natürlich nicht außer Acht lassen, dass "da trotzdem noch Luft nach oben ist, wie wir das machen". Beim Verteidigen…

Wie schwer wiegen die zwei Pflichtspielniederlagen zum Start denn nun, zumal ja auch die vergangene Rückrunde als Tabellen-17. Schon nicht mehr so erfolgreich verlief wie die erste Saisonhälfte? "Gar nicht" so schwer, entgegnet der Werder-Profi: "Ich trage keinen Rucksack. Ich finde, es gibt logische Erklärungen für alles."

Werder-Negativtrend? Zuversicht gegen die Zweifel

Der Platzverweis in Köln konterkarierte sicherlich ein Stück weit den Bremer Favoritenstatus in diesem Spiel - und gegen den FC Bayern lag Werder diese Rolle ohnehin sehr fern. Aber sonst? Begegnet Füllkrug etwaigen Zweifeln mit Zuversicht, er sei jedenfalls "immer noch ziemlich entspannt - und das wäre auch bei weiteren Negativfällen so", betont der Bundesliga-Torschützenkönig hinsichtlich des sich womöglich fortsetzenden Trends schon am kommenden Samstag in Freiburg. Denn: "Wir wissen intern alle genau, an welchen Punkten wir arbeiten müssen."