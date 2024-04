Der Engagement-Preis des Jahres: Breite trifft Spitze

Seit drei Jahren werden die German Handball Awards verliehen. In diesem Jahr gab es dabei zum ersten Mal den Engagement-Preis des Jahres. Dieser ging an "Breite trifft Spitze", ein vom Deutschen Handballbund initiiertes Projekt zur Förderung des Schiedsrichterwesens.

"‘Breite trifft Spitze‘ war eine Initiative von uns, die wir letztes Jahr begonnen haben", erklärte Jutta-Ehmann-Wolf. Da geht es darum, dass Leute aus dem Schiedsrichterwesen zu Spielen kommen, zum Beispiel Spitzenspiele in der Bundesliga und Länderspielen, und die Gelegenheit haben, mit unseren Schiedsrichtern, ihren Vorbildern, zu sprechen."

"Sie kommen dann zusammen mit Bundesliga- und Eliteschiedsrichtern und können sich dort austauschen. Das hat natürlich den Nebeneffekt, dass die Leute, die an der Basis den Knochenjob machen, über so eine Einladung den Mehrwert und Anerkennung für ihre Tätigkeit als Schiedsrichter erhalten", so Jutta-Ehmann-Wolf weiter über das Projekt.

Dreistellige Teilnehmerzahlen bei den Vereinen und 1.100 Teilnehmende beim Supercup in Düsseldorf zeigen den Erfolg des Projektes. Zum Austausch nach dem Spiel sind mittlerweile größere Räume notwendig. "Die Kabinen sind inzwischen zu klein geworden, da habe ich schon Hörsäle gemietet. Die Leute kommen zusammen mit den Schiedsrichtern, da gibt es einen offenen Dialog ohne große Agenda, sie stellen Fragen und dann kommt man so in den Austausch“.

Auch die Wertschätzung der Schiedsrichter hat sich verbessert. "Für meinen Geschmack könnte sie (die Wertschätzung) noch größer werden. Wir haben wirklich die letzten Jahre und Jahrzehnte versucht, das Image der Schiedsrichter nach außen weiter zu verbessern und einfach zu zeigen, welche tolle Menschen auch immer hinter diesen Leuten stehen - Personen, die eine Funktion erfüllen, die dringend notwendig ist für unsere Sportart. Wir sind sehr stolz, dass wir hier mit dem Preis ein Zeichen setzen können für die Schiedsrichterei."

Nominiert waren neben dem 'Breite trifft Spitze' auch das Projekt 'Glücksliga Deutschland', welches den inklusiven Handball fördert sowie der Freundeskreis des Deutschen Handballs (FDDH), welcher seit Jahren Projekte und Aktionen in ganz Handball-Deutschland unterstützt.