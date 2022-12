Der Elfjährige, der bei Real Madrid überzeugte und verschwand

Nach dem Halbfinale durfte er sich mit Pelé vergleichen, nun kann er mit Argentinien Weltmeister werden. Bei seinem Verein hat Julian Alvarez hingegen einen schweren Stand.

Der Spinne in die Falle gegangen: Julian Alvarez nach dem 2:0 gegen Kroatien. Getty Images

Ja, gesehen habe er sie schon, seine Mitspieler. Aber, so "entschuldigte" sich Julian Alvarez nach seinem "Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand"-Tor gegen Kroatien zum zwischenzeitlichen 2:0, "ich konnte nicht so leicht herüberspielen. Da bin ich einfach geradeaus durch."

Ab durch die Mitte also - auch mit dem Titelsammeln hatte es der flinke 22-Jährige eilig. Nur wenige Wochen nach seinem Profidebüt für River Plate im Oktober 2018 durfte er in der Verlängerung des Final-Rückspiels der Copa Libertadores ran. Gegen Erzrivale Boca Juniors behielt sein Team mit 3:1 nach Verlängerung die Oberhand, mit 18 Jahren holte er seinen ersten Titel.

2019 gewann Alvarez mit River Plate die Copa Argentina, traf beim 3:0 im Finale gegen Central Cordoba. Zwei Jahre später feierte er mit Argentinien den Sieg in der Copa America, im gleichen Jahr wurde er Torschützenkönig und zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt.

Als Elfjähriger schon mit einem Bein bei Real Madrid

Es hätte aber auch alles ganz anders kommen können. Niemand Geringeres als Real Madrid klopfte schon 2011 bei Alvarez an, bei den Königlichen absolvierte er eine erfolgreiche Probezeit. "Ich bestritt fünf Spiele beim Peralanda-Turnier und erzielte zwei Tore. Wir haben das Finale gegen Betis gewonnen, und ich habe das Tor zum 1:0 vorbereitet", sagte der damals Elfjährige voller Stolz "La Voz" aus Madrid. "Ich habe auch einen Clasico gegen Barcelona gespielt." Sein Vater Gustavo ergänzte: "Es wäre ein Traum, wenn er bleiben könnte. Wir sind eine berufstätige Familie. Ich arbeite in einer Getreidefirma und meine Frau Mariana ist Kindergärtnerin."

Doch Alvarez blieb nicht. Zum einen, weil die ganze Familie hätte umziehen müssen, um die Erlaubnis für den Wechsel zu erhalten. Zum anderen aber sah Reals Vereinspolitik ohnehin vor, mit der Anwerbung von Talenten aus dem Ausland mindestens bis zum Alter von 13 Jahren zu warten.

Die "kleine Spinne" hat ihre Beine überall

So machte sich der sowohl im Angriffszentrum als auch auf der Außenbahn einsetzbare Angreifer eben in der Heimat einen Namen. Und einen Spitznamen. Seine älteren Brüder tauften ihn "Aranita", die kleine Spinne, weil er mehr als zwei Beine zu haben schien. Die kroatischen Abwehrspieler Josip Juranovic und Borna Sosa mussten beim 2:0 schmerzlich feststellen, dass Alvarez' Brüder ins Schwarze getroffen haben.

Für die Gegner sogar eine Giftspinne, fand auch die argentinische Tageszeitung "Clarin". "Angeführt von einem magischen Messi und einem tödlichen Alvarez" sei die Albiceleste ins Finale eingezogen. Eben jener Messi, mit dem er im Alter von elf Jahren noch einen gemeinsamen Schnappschuss gemacht hatte. "Julian war herausragend, er ist gerannt, hat sich gegen alle in den Kampf gestürzt", lobte Messi den Doppeltorschützen. Am Sonntag können sie gemeinsam Weltmeister werden.

Schwerer Stand bei ManCity

Und dann? Könnte Alvarez tatsächlich auf der Bank landen. Im Januar 2022 erwarb Manchester City die Transferrechte, parkte ihn aber noch ein halbes Jahr bei Stammklub River Plate. Seit Sommer spielt er auch bei den Citizens, die neben Barcelona schon auf der Playstation sein Lieblingsklub gewesen waren.

Allerdings spielt er nicht so oft. Erling Haaland macht ihm das Leben schwer. In der Premier League durfte Alvarez bei zwölf Einsätzen (drei Tore) nur dreimal von Beginn an ran - und das zweimal davon auch nur, weil der Norweger angeschlagen war. "Es ist ein Privileg, mit ihm zu spielen und von ihm zu lernen", sagte der nur 1,70 Meter große Stürmer allerdings noch im November.

In Katar sorgt er hingegen neben Messi für Furore. Alvarez krönte sich zum jüngsten WM-Doppelpacker in einem Halbfinale oder Finale seit dem damals 17-jährigen Pelé 1958. "Wir spielen verrückt - wie das ganze Land“, sagte er nach dem Finaleinzug.

So oder so: Mittelfristig wird sich Alvarez nach dieser WM nicht mit der Jokerrolle zufrieden geben. Ob es vielleicht doch noch mal irgendwann mit Real Madrid klappt? Passen würde es irgendwie. Das Trainingsgelände kennt er ja schon, Karim Benzema wird am Tag nach dem WM-Finale 35 Jahre alt. Und junge Spieler aus Südamerika haben es den Königlichen - siehe auch die jüngste Verpflichtung von Teenager Endrick für den Sommer 2024 - ja bekanntlich angetan.