Der eiserne Master-Chief

Christopher Trimmel ist als Kapitän der Eisernen ein echter Leader - wie der Hauptprotagonist der neuen HALO-Staffel auf Paramount+. Eine Würdigung der heroischen Nummer 28 von Union Berlin.

Seit 2014 eine feste Größe bei Union Berlin: Christopher Trimmel ist mit den Eisernen in den vergangenen zehn Jahren von der 2. Liga bis in die Champions League aufgestiegen. Imago

Er geht bei Union voran, und das schon seit zehn Jahren: Christopher Trimmel ist die Identifikationsfigur schlechthin im Team der Eisernen, hat seit seinem Wechsel im Jahr 2014 schon 325-mal für Union gespielt und ist damit auch der Rekordspieler im Verein - noch vor Vereinslegenden wie Torsten Mattuschka, Ronny Nikol oder Lutz Hendel. Mit seiner Erfahrung, Power, Willenskraft und seiner beeindruckenden Statur (86 Kilogramm verteilt auf 1.89 Meter) war er in seiner Zeit bei den Eisernen die Festung so mancher Union-Schlacht, ähnlich wie der Master Chief aus der neuen HALO-Staffel in seinen Schlachten um die Zukunft des menschlichen Daseins. Der Österreicher ist mit seinen 37 Jahren immer noch eine feste Konstante, steht aktuell bei 23 Saisoneinsätzen und hat noch lange nicht fertig. Sein Rekord soll noch etwas ausgebaut werden.

Als Trimmel vor zehn Jahren von Rapid Wien nach Köpenick kam, rangierte Union noch in der oberen Tabellenhälfte der 2. Bundesliga, hatte zu diesem Zeitpunkt mit dem Aufstieg aber noch nichts zu tun. Was in den nächsten Jahren mit dem Österreicher auf der rechten Außenbahn folgen sollte, ist ein kleines Fußballmärchen: 2019 der sensationelle Aufstieg in die Bundesliga, 2020 der souveräne Klassenerhalt, 2021 die überraschende Teilnahme an der Conference League, 2022 das Erreichen der Europa League, ehe 2023 gar der Sprung in die Champions League gelang. Es war der Höhepunkt einer schier unglaublichen Reise, zu der Trimmel u.a. mit seiner Führungsstärke und seinen gefährlichen Standards maßgeblich beitrug. Als dann Union Berlin in dieser Saison im legendären Estadio Santiago Bernabeu gegen das große Real Madrid antreten durfte, war das Märchen fast perfekt: Union verlor das Champions-League-Gruppenspiel nur haarscharf gegen Kroos, Modric und Co. mit 1:0. Erst kurz vor Schluss erzielte Jude Bellingham den Siegtreffer für die Madrilenen. Für Trimmel und Co. dürfte dieses königliche Erlebnis dennoch unvergessen bleiben. Nur kurz darauf gab der Tattoo-Fan im Duell gegen den SSC Neapel im Alter von 36 Jahren und 240 Tagen sein Debüt in der Königsklasse und wurde damit zum ältesten österreichischen Debütanten in der Champions League. Schon lange zuvor war das Heimatland auf den Union-Kapitän wieder aufmerksam geworden: 2019 wurde Trimmel nach über neun Jahren wieder ins österreichische Nationalteam berufen, wo er seine Comeback-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte und folglich 2021 sogar zur Fußball-EM mitfahren und im Achtelfinale gegen Italien spielen durfte. Eine Teilnahme an der kommenden EM dürfte hingegen eher schwierig werden. Aber wenn uns die ungewöhnliche Karriere von Christopher Trimmel eines zeigt, dann dass nichts unmöglich und Aufgeben keine Option ist. Ganz wie es auch beim Master-Chief bei seinem Kampf um die Rettung der Menschheit der Fall ist …

A mountain of entertainment - das ist Paramount+, der globale Streaming Service von Paramount. Aktuell gibt es dort für alle Science-Fiction-Fans die zweite Staffel der HALO-Serie zu sehen. Erzählt wird die Geschichte einer Schlacht um die Zukunft des menschlichen Lebens in deren Zentrum der Master Chief John-117 steht. In der zweiten Staffel führt der Master Chief sein Team von Elite-Spartanern gegen die als Covenant bekannte außerirdische Bedrohung. Während die Galaxie am Rande des Abgrunds steht, begibt sich John auf eine Reise, um den Schlüssel zur Rettung der Menschheit zu finden - oder zu ihrer Auslöschung: das Halo. Jeden Donnerstag erscheint eine neue HALO-Folge auf www.paramountplus.com. #aufstehenundkämpfen