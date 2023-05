"Der einzige Titel, den wir mit dem SC holen können": Freiburgs Traum vom Pokal

Für den SC Freiburg sollen am kommenden Donnerstag im DFB-Pokalfinale gegen den VFL Wolfsburg (16.45 Uhr, LIVE in der ARD und auf Sky) Träume wahr werden. Ob dann auch die beste Elf der Breisgauerinnen auf dem Feld stehen kann, ist allerdings noch ungewiss.

Acht Bundesligaspiele ohne Sieg liegen hinter dem SC Freiburg, der die letzten beiden Unentschieden gegen Bremen und Duisburg fast schon als steigende Tendenz bezeichnen kann. Einzig im Pokal lief es in diesem Jahr bislang rund für die Breisgauerinnen, die sich sowohl gegen Zweitliga-Meister RB Leipzig (1:0) als auch gegen dessen Liga-Konkurrenten Carl-Zeiss Jena (4:0) durchsetzten - und nun im großen Finale an diesem Donnerstag im Kölner Rhein-Energie-Stadion vor über 40000 Zuschauern gegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg antreten dürfen.

Bereits 2019 hatte es diese Paarung gegeben. Damals leistete der SC dem großen Favoriten lange erbitterten Widerstand, ehe der einzige Treffer von Wolfsburgs Torjägerin Ewa Pajor am Ende doch den Ausschlag gab. Nun nimmt Freiburg einen erneuten Anlauf, den DFB-Pokal ins Ländle zu holen. "Wir müssen ja ehrlicherweise sagen, dass das der einzige Titel ist, den wir mit dem SC holen können, weil Bayern und Wolfsburg die Meisterschaft auch in den nächsten Jahren immer unter sich ausmachen werden", erklärt Freiburgs Torjägerin Hasret Kayikci.

Borggräfe fehlt erkrankt und der Einsatz von Nuding ist fraglich

Seit fast zwölf Jahren spielt die 31-Jährige bereits in Freiburg - und jagt seitdem ihrem persönlichen Traum von einem DFB-Pokalsieg hinterher, einer für sie "traurigen, unvollendeten Geschichte". 2019 konnte sie verletzt nicht mitwirken, für Donnerstag ist ihr Einsatz dagegen fest eingeplant - zumal sie im Halbfinale auch den einzigen Treffer gegen Leipzig erzielt hatte und nun der Erfüllung ihres großen Traums entgegenfiebert. "Alle freuen sich extrem, dass sie nach Köln fahren dürfen. Ich will nach dem Finale mit unseren Fans und den Mitarbeitern feiern, dass wir diesen ersten Titel für unsere Abteilung geholt haben. Das ist der Traum der ganzen Mannschaft."

Auch für Lena Nuding, die aber noch um ihren Einsatz am Donnerstag bangen muss. Gegen Duisburg hatte sich die Freiburger Torhüterin am Knie verletzt, eine Diagnose steht bislang noch aus. Nuding wäre bereits der zweite Ausfall im SC-Tor, nachdem die eigentliche Nummer eins, Raffaela Borggräfe, nach einer längeren Erkrankung noch nicht wieder einsatzbereit ist. Sollte auch Nuding länger ausfallen, wird am Donnerstag die Kanadierin Gabrielle Lambert zwischen den Pfosten stehen.

Wir können völlig frei in dieses Spiel gehen. Hasret Kayikci

Dass indes auch die Wolfsburgerinnen nicht unfehlbar sind, hatte die Frankfurter Eintracht zuletzt bei ihrem 4:0-Sieg bewiesen, als sich der VfL vor allem in seiner sonst so tadellosen Defensive sehr anfällig zeigte. Deshalb weiß Kayikci zwar um die schwere der Aufgabe, spricht ihren Teamkolleginnen aber auch Mut zu: "Wir können völlig frei in dieses Spiel gehen. Wir haben es verdient, in diesem Finale zu stehen. Wir haben alles dafür getan, so hart gearbeitet. Jetzt ist es wichtig, an unsere Stärken zu glauben, uns gegenseitig zu vertrauen. Es ist nur ein Spiel. Da ist alles möglich." Ein Tag, perfekte 90 Minuten - und vielleicht heißt der DFB-Pokalsieger dann tatsächlich erstmals seit 2015 nicht VfL Wolfsburg.

Die Teilnahme an einer historischen Veranstaltung ist dem SC ohnehin schon heute sicher: Die 40000 bereits verkauften Tickets bedeuten einen neuen Rekord für das seit 2010 eigenständige DFB-Pokalfinale der Frauen. Die alte Bestmarke von 26282 Besuchern bei der Premiere in Köln 2010, als der FCR Duisburg mit 1:0 gegen den FF USV Jena gewann, wurde bereits bei Weitem übertroffen.