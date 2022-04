Der Eintracht ist der Titel zuzutrauen

Es war ein atemberaubendes Spiel und ein fantastischer Fight, den die Eintracht beim 3:2-Triumph im Camp Nou lieferte. Dieser Abend wird in die Geschichtsbücher eingehen. Ein Kommentar von kicker-Reporter Julian Franzke.

Eintracht Frankfurt feiert nach dem Coup in Barcelona. IMAGO/Action Plus

Schon am Mittwochabend zeigten die Frankfurter, wie man in Barcelona wie ein Champion feiert. 600 geladene Gäste tanzten in einer aufwendig im Eintracht-Style hergerichteten Location bis weit nach Mitternacht und hatten spätestens nach den emotionalen Worten von Peter Fischer den Glauben an die große Sensation verinnerlicht.

"In der spanischen Presse ist zu lesen: Chancenlos!"

Der Präsident erinnerte an die Ausgangslage vor dem Pokalsieg gegen die Bayern 2018 und sagte: "Kein Experte sagt: Die Eintracht kommt weiter. In der spanischen Presse ist zu lesen: Chancenlos! Die Wettanbieter: Chancenlos! Du kriegst überhaupt keine Quote für Barcelona. Alle sagen: Da musst du überhaupt nicht hingehen, wir werden weggehauen. Und genau das wird nicht passieren! Die Chance, die wir nicht haben, werden wir nutzen." Auch Axel Hellmann strahlte diese unbändige Zuversicht aus. "Wir wissen, dass dieser Klub dazu in der Lage ist, besondere Momente zu entscheiden. Wir wissen, dass wir über uns hinauswachsen können. Und wir wissen, dass wir diesen besonderen Geist beschwören müssen, damit er auch wirklich aus der Flasche kommt", orakelte der Vorstandssprecher.

Am Spieltag lag bei herrlichem Sonnenschein schon seit dem Vormittag eine ganz besondere Atmosphäre in der Luft. Geschätzt über 30.000 in weiß gekleidete Eintracht-Fans pilgerten durch die Straßen, bevölkerten die Bars, Cafés und den Strand. Da war der von Hellmann beschworene Geist bereits aus der Flasche entwichen. Die Begeisterung, Leidenschaft und Freude der Anhänger übertrug sich von der ersten Minute an auf die von Trainer Oliver Glasner perfekt eingestellte Mannschaft. Mit Ausnahme der turbulenten Schlussphase zeigten die Hessen ein perfektes Spiel: sehr gut organisiert, kompakt und bissig, frech und spielfreudig, kaltschnäuzig vor dem Tor. Kurzum: Es war eine Meisterleistung der Mannschaft und des Trainerteams.

Es geht erneut nach London

Nun geht es erneut nach London, wo die Eintracht vor drei Jahren im Halbfinale an der Stamford Bridge hochdramatisch im Elfmeterschießen ausgeschieden ist. Die Bilder vom weinenden Martin Hinteregger in den Armen eines Fans gingen um die Welt. Diesmal heißt der Gegner nicht Chelsea, sondern West Ham United. Der Favorit ist die SGE auch in diesen Duellen nicht, doch nach dem Jahrhundertspiel im Camp Nou ist eines sicher: Diesem leidenschaftlichen Verein, dieser willensstarken Mannschaft und diesen frenetischen Fans ist alles zuzutrauen. Auch der zweite internationale Titel nach dem Europa-Cup-Sieg gegen Gladbach 1980.