Der Einfluss schwindet: Griezmanns Zukunft ist offen

Nach dem EM-Aus stellt sich die Frage: Wie wird das Team der Franzosen künftig aussehen? Eine der wichtigsten Säulen könnte ihre internationale Karriere beenden.

Vor fast zwei Wochen soll er noch sauer auf Didier Deschamps gewesen sein. Zumindest so sauer, wie wichtige Spieler eben sind, wenn sie mal doch nicht in der Startelf stehen dürfen. Damals hatte der französische Nationalcoach offiziell auf Antoine Griezmann verzichtet, um ihm "eine Pause zu geben", er habe zuletzt viel auf dem Platz gestanden. Nachvollziehbar nach einer kräftezehrenden Saison bei Atletico Madrid und zwei anstrengenden Vorrundenpartien gegen Österreich (1:0) und die Niederlande (0:0). Doch auch vor dem Halbfinale gegen Spanien (1:2) ließ Deschamps seinen Lieblingsspieler draußen. Eine Maßnahme, die Sinn ergab - den Franzosen aber trotzdem zusetzte.

Denn nach einer Stunde kam er dann, er, der unter seinem Coach über 70 Spiele hintereinander auf dem Platz gestanden und der lange als sein Lieblingsschüler gegolten hatte. Und er machte es besser als zuvor Adrien Rabiot, der zugegebenermaßen einen völlig gebrauchten Tag erwischte und just in jener Phase ranmusste, in der Spanien die Franzosen unter Dauerdruck setzte. Und doch verstand es Griezmann im Zusammenspiel mit dem für N’Golo Kanté eingewechselten Eduardo Camavinga zumindest für etwas mehr Präsenz zu sorgen.

Ob die Franzosen mit dem trotz allem müde wirkenden Griezmann das Zentrum besser im Griff gehabt und in der Folge den Ausgleich nicht kassiert hätten? Mindestens fraglich, eher unwahrscheinlich. Doch mit dem 33-Jährigen wäre zumindest einer auf dem Platz gestanden, der die Chefrolle besser interpretiert hätte. Zudem war er mehr unterwegs als Rabiot, wenn er auch mehr Wirkung hätte entfalten müssen. Zu viel Konjunktiv für ein EM-Halbfinale.

Griezmann wirkte zu oft nicht spritzig genug

Dieser Konjunktiv gilt auch für Griezmanns Zukunft. Ob er weiter fürs Nationalteam aufläuft, ist aktuell offen. Konkret äußern wollte sich nach der Partie niemand, eine Entscheidung soll zeitnah folgen. Griezmann selbst reagierte genervt von der Frage nach dem weiteren Verlauf seiner Karriere bei les Bleus, er drehte direkt ab, als sie zur Sprache kam. Klar ist aber: Mit Griezmann verlöre die Equipe tricolore eine Identifikationsfigur, die den französischen Fußball über Jahre geprägt hat, eine, die in der Wahrnehmung mancher zeitweise sogar kurz hinter Messi und Ronaldo rangierte, bei dieser EM jedoch an ihre Grenzen stieß.

Ob Griezmann nun bis zur WM 2026 weitermacht, ob er sich noch einmal zum Leader aufschwingen und jene Rolle einnehmen kann, die er in den vergangenen Jahren ausfüllte, ob all das überhaupt Sinn macht, ist fraglich. Zu oft wirkte er nicht spritzig genug, ohne den Einfluss früherer Zeiten. Kurzum: Am Ende ist es trotz Halbfinale eine Geschichte des Scheiterns - für Griezmann und für Frankreich.