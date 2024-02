"Der Einarmige war der Beste": Zum 100. Geburtstag von Robert Schlienz

Selbst Weltstar di Stefano schwärmte von Robert Schlienz. Die VfB-Legende wäre an diesem Samstag 100 Jahre alt geworden.

Robert Schlienz (re.) wäre an diesem Samstag 100 Jahre alt geworden. picture-alliance/ dpa

Wenn Fußball-Fans sich in Rage lästern, gibt es auf dem Feld vermeintlich Blinde und Halbblinde, Ballallergiker und Bewegungslegastheniker, Torhüter mit zwei linken Händen und Feldspieler mit zwei linken Füßen. Von Einarmigen ist nie die Rede. Allenfalls in Stuttgart. Und dort nur im positivsten aller Sinne.

Voller Respekt und Achtung für Robert Schlienz. Der Stürmer ist einer der ersten Helden der VfB-Historie. Ein Idol und Symbol für den Aufstieg des Traditionsvereins von 1893. Aus der Masse des süddeutschen in die Spitze des deutschen Fußballs und in die Herzen der Fans. Am kommenden Samstag hätte "dr Schlienz" seinen 100. Geburtstag gefeiert.

An einem heißen Sommertag kippt der Wagen zur Seite

Die Geschichte des Angreifers ist eine viel erzählte und doch eine mit der einen oder anderen Unstimmigkeit, die selbst das Archiv des VfB auf Rückfrage nicht mit Bestimmtheit aufklären kann. Beginnend mit dem Tag, der das Leben des am 3. Februar 1924 in Stuttgart-Zuffenhausen geborenen Spielers prägen sollte: dem 14. August 1948. Einem heißen Sommertag, an dem der VfB-Kapitän seinen linken Unterarm verliert.

Schlienz kommt zu spät zum Treffpunkt der Mannschaft, die beim VfR Aalen antreten muss und bereits Richtung Ostalb vorausgefahren ist. Er nimmt die Verfolgung auf. Mal heißt es, am Steuer eines von einem Freund geborgten Opel. Mal habe er die Fahrt als Beifahrer begonnen und unterwegs seinen Freund gebeten, die Plätze zu tauschen. Wie auch immer. Der Wagen verunglückt, kippt zur Seite, zermalmt den aus dem Fenster hängenden linken Arm des damals 24-Jährigen. Ein Schlagloch ist als Unfallursache überliefert. Aber auch von einer Kollision mit einem Bordstein ist zuweilen die Rede.

Um Zweikämpfe zu meiden, wechselt der Stürmer die Position

Was es letztlich war? Unwichtig. Die Folgen sind dagegen dramatisch. Schlienz wird der Arm amputiert. Die Laufbahn des Mittelstürmers steht auf der Kippe. Doch das Unglück, das damals im Normalfall das Ende einer jeden Sportlerkarriere bedeutet hätte, kann den Mann nicht stoppen, der mit sechs Jahren unter der Anleitung seines Vaters Paul beim FV Zuffenhausen das Kicken lernte, dort zum herausragenden Spieler des Klubs wurde und nach dem Kriegsende 1945 zum VfB wechselte.

"Es war eine ungeheure Überwindung notwendig", erklärt der Torjäger später in der kicker-Ausgabe vom 1. Oktober 1979. "Doch dann spielte ich wieder Fußball." Entgegen aller Prophezeiungen medizinischer und weniger fachkundiger Art aus der Öffentlichkeit. Und Schlienz spielt, als sei nicht wirklich etwas dieser immensen Tragweite passiert.

Knappe vier Monate nach dem Unfall steht er wieder auf dem Rasen. Den linken Trikotärmel hochgebunden, führt er am 5. Dezember 1948 die Mannschaft gegen den FC Bayern aufs Feld. Nicht, wie ebenfalls zuweilen zu lesen ist, im Oktober gegen 1860. Nachzublättern im Sportmagazin, wo drei Tage später steht: "Der gefürchtete, ehemalige Torschützenkönig der Oberliga Süd zeigte auf halbrechter Position besonders nach der Pause teilweise glänzende Aufbauarbeit und sein trotz erheblicher Körperbehinderung immer noch vorhandenes Kämpferherz, mit dem er einst die Sympathien der Zuschauer eroberte."

"Ungeheure Überwindung": Nach einem Autounfall wird Robert Schlienz der linke Unterarm amputiert, vier Monate später steht er erstmals wieder für den VfB auf dem Platz. Sein großes Kämpferherz macht ihn zur Legende. picture-alliance/ dpa

Es ist die Geburtsstunde einer unvergessenen Karriere, die bereits zuvor eine außergewöhnliche gewesen war. Die der Kapitän seinem immensen Willen - und seinem Trainer zu verdanken hat. Georg Wurzer steht dem Spieler vom ersten Tag an zur Seite, wird zu einer Art Ersatzvater, richtet das Training auf Schlienz aus. Um den Zweikämpfen im Strafraum aus dem Weg zu gehen, funktioniert der VfB-Coach seinen Mittelstürmer zum Mittelfeldspieler um. Schlienz zahlt das Vertrauen zurück.

Mit zwei Meisterschaften 1952 und 1954 und zwei Pokalsiegen 1954 und 1958 macht sich der Torjäger zum Gesicht des VfB. In der Nationalmannschaft kommt er, bereits über 30 Jahre alt, unter Bundestrainer Sepp Herberger noch auf drei Einsätze. Mit fast 36 Jahren beendet er schließlich 1960 seine Laufbahn, zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, kickt aber noch bis ins hohe Alter regelmäßig mit Freunden und in einer Prominentenmannschaft. Weil es "saumäßig Spaß macht", wie er mit über 50 dem kicker erzählt.

Auch Alfredo di Stefano zollte Respekt

Als wolle Schlienz nicht nur zeigen, sondern beweisen, dass ihn der 14. August 1948 nie gebrochen hat. Das Handicap des fehlenden Armes ist keines für den Mustersportler, über den Gerhard Mayer-Vorfelder nach dessen Tod am 18. Juni 1995 sagt: "Heutzutage spricht man von Stars. Robert Schlienz war eine Legende." Ehrenspielführer und Ehrenmitglied ist der Ex-Spieler, als er mit 71 Jahren einem Herzinfarkt erliegt. Für Klubpräsident MV steht er "für Treue, Loyalität und Ehrlichkeit".

Kurz nach dem Tod des VfB-Idols wird das Amateurstadion der Schwaben in Robert-Schlienz-Stadion umbenannt. Im Wandel der Zeit mehr als nur eine einfache Ehrerbietung, die nur einer toppen kann. Nach einem Freundschaftsspiel des VfB gegen Spaniens Nationalmannschaft adelt Real Madrids Weltstar Alfredo di Stefano Gegenspieler Schlienz: "Der Einarmige war der beste Mann auf dem Platz. Was ich von ihm gesehen habe, war für mich bisher unvorstellbar gewesen." Respekt, wie ihn die VfB-Fans Schlienz bis heute noch zollen.

