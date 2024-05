"Der Ehrgeiz ist riesengroß": Bundespräsident Steinmeier besucht die DFB-Elf

Hoher Besuch bei der deutschen Nationalmannschaft: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Mittwoch im Trainingslager eine Stippvisite abgestattet.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler nahmen Frank-Walter Steinmeier in Empfang. IMAGO/Beautiful Sports

16 Tage vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München gegen Schottland schaute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Trainingscamp der deutschen Nationalmannschaft im Golfresort Weimarer Land in Blankenhain vorbei. Das Staatsoberhaupt wünschte der DFB-Elf viel Glück für die große Aufgabe Heim-EM.

Steinmeier wurde am Mittwochnachmittag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler mit einer herzlichen Umarmung empfangen und ins Teamquartier geleitet. Dort sprach er bei Kaffee und Kuchen zunächst mit dem Mannschaftsrat um Kapitän Ilkay Gündogan und Torwart Manuel Neuer, dann mit dem gesamten Team.

"Große Fußballturniere lassen die Herzen immer höher schlagen, meines auch, besonders im eigenen Land", sagte Steinmeier nach dem Zusammentreffen. "Mein Eindruck ist, der Ehrgeiz und die Motivation sind auch nach der langen Saison riesengroß. Insofern sind nicht nur die Spieler, sondern bin auch ich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Voraussetzungen für sportlichen Erfolg gegeben sind", so der 68-Jährige weiter.

Auch Bundeskanzler Scholz wird erwartet

DFB-Chef Neuendorf betonte, man sei "sehr dankbar, dass der Bundespräsident bei uns war". Man habe sich erneut für den 14. Juli in Berlin verabredet. Dann findet das EM-Endspiel im Olympiastadion statt.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird noch im Lager der Nationalmannschaft erwartet, allerdings erst nach dem Umzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach, wohin das DFB-Team am Freitag reisen wird. Der SPD-Politiker sprach von einer "Respektsbekundung. Es ist die deutsche Mannschaft, deshalb möchte ich ihnen auch sagen, dass Deutschland an ihrer Seite ist."