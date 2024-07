Der Durchbruch für Xavi - auf der Zehn

Der gefeierte Held im Achtelfinale war Cody Gakpo, aber auch für den Leipziger Xavi wurde der 3:0-Sieg der Niederlande gegen die Rumänen zu einem ganz wichtigen.

Fast eine Stunde mussten die Reporter in München nach dem Abpfiff auf den ersten Spieler warten, dann kam er: Xavi. Wie alle seine Mitspieler an diesem Abend wählte er seine Worte konzentriert und wenig euphorisch, auch wenn er mit dem Erreichen des Viertelfinals natürlich sehr zufrieden war. "Wir kennen unsere Qualitäten", betonte der 21-Jährige selbstbewusst, "wir hatten zwei harte Wochen, aber wir haben über alles gesprochen. Jetzt versuchen wir gemeinsam, Spaß auf dem Platz zu haben."

Die Reaktion auf das 2:3 gegen Österreich, das nur den dritten Platz in der kniffligen Vorrundengruppe D gebracht hatte, war gelungen. Und da nun nach letztlich durchschnittlichen Rumänen nicht wieder die Österreicher, sondern die ebenfalls schlagbaren Türken warten, scheint Platz 3 mit Blick auf den Turnierbaum kein Nachteil gewesen zu sein. Denzel Dumfries stellte jedenfalls klar: "Wir sind hier, um das Turnier zu gewinnen! Wir sind stark, das wissen wir."

Stark war auch Xavi - endlich, lautete die überwiegende Meinung in seiner Heimat. Nach zuvor eher durchwachsenen Vorstellungen in der Nationalelf soll dieses Match für ihn der Wendepunkt und große Durchbruch gewesen sein.

Von Ronald Koeman zuvor meist auf dem Flügel eingesetzt, durfte Xavi nun im Zentrum ran, und der Bondscoach attestierte: "Er kommt auf der Zehn am besten zurecht, das hat das Spiel bewiesen." Der Pass zum 1:0 durch Cody Gakpo kam von Xavi, in der Nachspielzeit ließ er seinen zweiten Assist folgen beim Zuspiel auf Donyell Malen, der dann nicht mehr zu halten war.

Die Zukunft - Leipzig, Bayern oder was? - war am Dienstagabend ausnahmsweise mal kein Thema. Ist ja auch EM, und da hat das niederländische Team noch so einiges vor.