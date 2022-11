Der Druck auf Jansen nimmt zu

Sportlich kämpft der HSV am Mittwoch in Fürth darum, die Ausgangslage in der Spitzengruppe weiter zu verbessern, hinter den Kulissen geht es um die Position von Marcell Jansen. Der Präsident und Aufsichtsratsboss kommt mit den Gesellschaftern am Spieltag zum Krisengipfel zusammen. Der Grund: Ein Misstrauensvotum gegen den Ex-Profi.

Übersteht Marcell Jansen diesen nächsten Sturm? IMAGO/Eibner